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TOKİ Diyarbakır Bağlar ilk iş yerim kura sonuçları isim listesi

TOKİ Diyarbakır Bağlar ilk iş yerim kura sonuçları isim listesi

11:0412/11/2024, Salı
G: 12/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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<p>TOKİ Diyarbakır Bağlar ilk işyerim kurası çekiliş sonuçları</p>
TOKİ Diyarbakır Bağlar ilk işyerim kurası çekiliş sonuçları

TOKİ Diyarbakır Bağlar işyeri kurası sonuçları, bölge halkı tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Diyarbakır Bağlar TOKİ ilk işyerim kurası sonuçları, kura çekiminin ardından TOKİ'nin resmi internet sitesinde ve ilgili duyuru kanallarında yayınlanmaktadır. TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, TOKİ'nin web sitesini düzenli olarak takip etmeli ve duyuruları kaçırmamalıdır. İşte Diyarbakır Bağlar TOKİ işyeri kura çekiliş sonuçları isim listesi.

Diyarbakır Bağlar TOKİ işyeri kurası sonuçları, TOKİ'nin Diyarbakır Bağlar'daki iş yerleri başvuran vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. TOKİ tarafından düzenlenen kura çekimiyle hak sahipleri belirlenecek, sonuçlar ise kurumun resmi web sitesinden ve e-Devlet üzerinden duyulmakta. İşte Diyarbakır Bağlar TOKİ işyeri kura çekilişi sonuçları.

TOKİ Diyarbakır Bağlar'da iş yeri projesi, bölgeye değer katacak önemli bir yatırımdır. Kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, yeni ev sahibi olacak vatandaşlar, hayallerine bir adım daha yaklaşmış olacaklardır. Diyarbakır Bağlar TOKİ konut belirleme kurası sonuçları TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayın ile öğrenilmekte. İşte TOKİ Bağlar işyeri belirleme kura sonuçları isim listesi.

Yakup Akalp

Veysi Selimoğlu

Serdar Opçin

Şükriye Tercan

Selim Doğmuş

Muhsin Aşan

Suat Sama

Abdullatif İnalcan

Hüseyin Aslanhan

Fatma Delal Demirkol

Ferhat Doğan

Yunus Türk

Benzan Arda

Faik Değer

Serhat Bozkaya

Remzi Kesici

Bilam Ceyla

Orhan Şahin

Bayram Aytan

Ahmet Tunç

Esra Çiftçi

Ömer Kaplan

Aynur Bayram

Vedat Yusuf Dülgerlerimin

Bilal Yalçın

Kibar Akçakmak

Halime Güzel

Mahmut Akkaya

Nasrettin Aslan

Meral Yıldırım

Vedat Balta

Sedat Batur

Abdulsamet Okçu

Halil Demir

Mukaddes Ömeroğlu

Asliye Karakoç

Zeki Yiitalp



TOKİ Diyarbakır Bağlar ilk işyerim kura sonuçları isim listesi

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