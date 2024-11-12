TOKİ Diyarbakır Bağlar işyeri kurası sonuçları, bölge halkı tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Diyarbakır Bağlar TOKİ ilk işyerim kurası sonuçları, kura çekiminin ardından TOKİ'nin resmi internet sitesinde ve ilgili duyuru kanallarında yayınlanmaktadır. TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, TOKİ'nin web sitesini düzenli olarak takip etmeli ve duyuruları kaçırmamalıdır. İşte Diyarbakır Bağlar TOKİ işyeri kura çekiliş sonuçları isim listesi.
Diyarbakır Bağlar TOKİ işyeri kurası sonuçları, TOKİ'nin Diyarbakır Bağlar'daki iş yerleri başvuran vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. TOKİ tarafından düzenlenen kura çekimiyle hak sahipleri belirlenecek, sonuçlar ise kurumun resmi web sitesinden ve e-Devlet üzerinden duyulmakta. İşte Diyarbakır Bağlar TOKİ işyeri kura çekilişi sonuçları.
TOKİ Diyarbakır Bağlar'da iş yeri projesi, bölgeye değer katacak önemli bir yatırımdır. Kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, yeni ev sahibi olacak vatandaşlar, hayallerine bir adım daha yaklaşmış olacaklardır. Diyarbakır Bağlar TOKİ konut belirleme kurası sonuçları TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayın ile öğrenilmekte. İşte TOKİ Bağlar işyeri belirleme kura sonuçları isim listesi.
Yakup Akalp
Veysi Selimoğlu
Serdar Opçin
Şükriye Tercan
Selim Doğmuş
Muhsin Aşan
Suat Sama
Abdullatif İnalcan
Hüseyin Aslanhan
Fatma Delal Demirkol
Ferhat Doğan
Yunus Türk
Benzan Arda
Faik Değer
Serhat Bozkaya
Remzi Kesici
Bilam Ceyla
Orhan Şahin
Bayram Aytan
Ahmet Tunç
Esra Çiftçi
Ömer Kaplan
Aynur Bayram
Vedat Yusuf Dülgerlerimin
Bilal Yalçın
Kibar Akçakmak
Halime Güzel
Mahmut Akkaya
Nasrettin Aslan
Meral Yıldırım
Vedat Balta
Sedat Batur
Abdulsamet Okçu
Halil Demir
Mukaddes Ömeroğlu
Asliye Karakoç
Zeki Yiitalp