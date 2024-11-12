TOKİ Diyarbakır Bağlar işyeri kurası sonuçları, bölge halkı tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Diyarbakır Bağlar TOKİ ilk işyerim kurası sonuçları, kura çekiminin ardından TOKİ'nin resmi internet sitesinde ve ilgili duyuru kanallarında yayınlanmaktadır. TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, TOKİ'nin web sitesini düzenli olarak takip etmeli ve duyuruları kaçırmamalıdır. İşte Diyarbakır Bağlar TOKİ işyeri kura çekiliş sonuçları isim listesi.

1 /81 Diyarbakır Bağlar TOKİ işyeri kurası sonuçları, TOKİ'nin Diyarbakır Bağlar'daki iş yerleri başvuran vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. TOKİ tarafından düzenlenen kura çekimiyle hak sahipleri belirlenecek, sonuçlar ise kurumun resmi web sitesinden ve e-Devlet üzerinden duyulmakta. İşte Diyarbakır Bağlar TOKİ işyeri kura çekilişi sonuçları.

2 /81 TOKİ Diyarbakır Bağlar'da iş yeri projesi, bölgeye değer katacak önemli bir yatırımdır. Kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, yeni ev sahibi olacak vatandaşlar, hayallerine bir adım daha yaklaşmış olacaklardır. Diyarbakır Bağlar TOKİ konut belirleme kurası sonuçları TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayın ile öğrenilmekte. İşte TOKİ Bağlar işyeri belirleme kura sonuçları isim listesi.

3 /81 Yakup Akalp Veysi Selimoğlu Serdar Opçin Şükriye Tercan Selim Doğmuş Muhsin Aşan Suat Sama Abdullatif İnalcan Hüseyin Aslanhan

4 /81 Fatma Delal Demirkol Ferhat Doğan Yunus Türk Benzan Arda Faik Değer Serhat Bozkaya Remzi Kesici Bilam Ceyla Orhan Şahin

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6 /81 Bayram Aytan Ahmet Tunç Esra Çiftçi Ömer Kaplan Aynur Bayram Vedat Yusuf Dülgerlerimin Bilal Yalçın

7 /81 Kibar Akçakmak Halime Güzel Mahmut Akkaya Nasrettin Aslan Meral Yıldırım Vedat Balta

8 /81 Sedat Batur Abdulsamet Okçu Halil Demir Mukaddes Ömeroğlu Asliye Karakoç Zeki Yiitalp



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