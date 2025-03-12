TOKİ tarafından Diyarbakır Eğil ilçesi Dere Mahallesi 126 adet konut ve 1 adet ticaret merkezi kapsamında üretilen 7 adet konut için hak sahipliği ve konut belirleme kurası gerçekleştirildi. 484 başvurunun olduğu Diyarbakır Eğil konut kurası çekiliş sonuçları isim listesi haberimizde.
TOKİ tarafından Diyarbakır Eğil ilçesi Dere Mahallesi 126 adet konut ve 1 adet ticaret merkezi kapsamında üretilen 7 adet konut satışa sunulmakta. Konut projesinin başvuruları 24-28 Şubat tarihleri arasında alınmıştı. Asil hak sahipleri sözleşme imzalama tarihi de açıklandı. Buna göre sözleşmeler 17-21 Mart tarihleri arasında imzalanacak. İşte TOKİ Diyarbakır Eğil hak sahipliği ve konut belirleme kurası sonuçları isim listesi:
Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, 12 Mart 2025 tarihinde başvuruda bulunanlar ve noter huzurunda “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” çekim işlemleri kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir. Konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde “Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası” çekilmeyerek, İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından, kategori önceliğine göre başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılacaktır. Kuranın çekileceği yer ve saati İdarenin web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyurulacaktır.
Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. Ayrıca başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması şartı aranacaktır.
Başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurmuş olma şartları aranacaktır. Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir; birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.
Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre 17 Mart 2025 - 21 Mart 2025 tarihleri arasında konut seçimi yapan hak sahipleri; peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı sözleşme imzalama tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.