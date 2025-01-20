TOKİ tarafından 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Diyarbakır Hazro sosyal konut projesinde hak sahipleri için 2+1 tipi 94 ve 3+1 tipi 3 olmak üzere toplam 97 adet konut için konut belirleme kurası çekiliyor. İşte TOKİ Diyarbakır Hazro konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
TOKİ Diyarbakır Hazro’da konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutların yerleri belirleniyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Diyarbakır Hazro Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 94 adet ve 3+1 nitelikli 3 adet olmak üzere toplamda 97 adet konut için Konut Belirleme Kurası yapılmakta. Kura çekilişleri bugün saat 15:00'da TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayın ile yapılmakta. İşte TOKİ Diyarbakır Hazro konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Konut belirleme kurasından sonra, hak sahipleri Gayrimenkul Satış
Sözleşmesi imzalama işlemlerini, 03 - 21 Şubat 2025 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ nin tüm şubelerinde gerçekleştirebileceklerdir.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar;
%10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay (Mart 2025) itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2025 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir. Konut belirleme kurası ile konutu belli olan hak sahipleri, 03 - 21 Şubat 2025 tarihleri arasında; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ‘ nin tüm şubelerinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.
DİYARBAKIR HAZRO KONUT PROJESİ FİYAT LİSTESİ