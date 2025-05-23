TOKİ E-DEVLET BAŞVURUSU EKRANI 2025: TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı, ne zaman? Bakan Murat Kurum son dakika açıkladı

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını hedefleyen TOKİ sosyal konut projeleri, 2025 yılında da gündemin ön sıralarında yer alıyor. İstanbul, Ankara ve diğer büyükşehirlerde yaşayıp ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, yeni kampanyanın detaylarını ve başvuru sürecinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalar sonrası beklentiler artarken, valiliklere gönderilen genelgeyle birlikte sosyal konut inşasına uygun arazilerin tespiti süreci de hız kazandı. Yeni kampanyada, konutların nüfus yoğunluğuna göre dağıtılması ve ulaşım, altyapı gibi temel hizmetlere yakın alanlarda inşa edilmesi planlanıyor. Gözler şimdi TOKİ 2025 sosyal konut başvuru takvimi, şartları ve e-Devlet üzerinden yapılacak başvuru ekranında. İşte sosyal konut projesine dair son gelişmeler ve başvuru sürecine ilişkin beklentiler...
2025 yılında dar ve orta gelir grubuna yönelik hayata geçirilecek yeni TOKİ sosyal konut projeleri için hazırlıklar hızla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 81 ilde konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi süreci sürüyor. Ev sahibi olamayan vatandaşlar, TOKİ tarafından başlatılacak yeni konut kampanyasının detaylarını ve başvuru tarihlerini merakla bekliyor. Bakan Murat Kurum'un son açıklamalarıyla gündeme gelen 2025 sosyal konut kampanyasında, özellikle büyük şehirlerdeki ihtiyaçlara göre planlama yapılacak. E-Devlet üzerinden yürütülmesi beklenen başvuru süreciyle ilgili resmi açıklamalar için gözler şimdi TOKİ ve bakanlıktan gelecek duyurularda. İşte TOKİ sosyal konut projesine dair güncel bilgiler ve vatandaşların en çok merak ettiği sorular...
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU TAKVİMİ 2025 BELLİ OLDU MU?
TOKİ sosyal konut kampanyası başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Murat Kurum, "Deprem bölgesiyle birlikte inşallah bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak." dedi.
TOKİ'DEN SOSYAL KONUTLA İLGİLİ BÜYÜK KAMPANYA
Bakan Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarından da söz etti.
Önceliklerinin deprem bölgesi olduğunu aktaran Kurum, "Deprem bölgesiyle birlikte inşallah bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak. 2025 yılında da tüm gücümüzle İstanbul'da olacağız. 2025'teki kentsel dönüşümle ilgili bu müjdeyi de vermiş olalım." dedi.
81 İLDE EVİ OLMAYANLAR İÇİN İMKAN TANINACAK
Murat Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:
"Yeni sosyal konut kampanyalarıyla evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Yıl sonunda 81 ili kapsayan inşallah bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı, vatandaşımıza 81 ilde yapıyor olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. 19-20 yaşında kuradan ev sahibi olan gençleri sokakta görüyorum, ne güzel. Kontenjanlar ayıracağız, vatandaşlarımıza bu imkanları sunacağız."
Süren konut çalışmalarıyla ilgili detaylardan da bahseden Kurum, şu an İstanbul'da 44 bin konutun inşasının devam ettiğini aktardı.