Elazığ merkezde TOKİ tarafından hayata geçirilen 250 bin toplu konut projesi kapsamında 2, 3 ve 4. etapta 30 konut için konut belirleme kurası kurumun YouTube hesabından canlı yayın ile yapıldı. İşte TOKİ Elazığ merkez konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Elazığ Merkez 600/250 bin Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için konut belirleme kurası çekildi. İşte TOKİ Elazığ 2., 3. ve 4. etap konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 27 – 29 Kasım 2024 tarihleri arasında imzalanacaktır. Söz konusu projelerde çekilen kurada konutu belirlenemeyen hak sahipleri, Elazığ Merkez 600/250000 Sosyal Konut Projesi konut belirleme kurasına tekrar katılacaklardır.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2025 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan Konut Hak Sahipleri 27 – 29 Kasım 2024 tarihleri arasında yukarıda belirtilen Banka Şubelerinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.