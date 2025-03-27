TOKİ tarafından 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Elazığ Kovancılar sosyal konut projesinde hak sahipleri için 2+1 tipi 131 ve 3+1 tipi 108 olmak üzere toplam 223 adet konut için konut belirleme kurası çekiliyor. İşte TOKİ Elazığ Kovancılar konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
TOKİ Elazığ Kovancılar konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutların yerleri belirleniyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Elazığ Kovancılar Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 131 adet ve 3+1 nitelikli 108 adet olmak üzere toplamda 223 adet konut için Konut Belirleme Kurası yapılmakta. Kura çekilişleri bugün saat 15:00’da TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayın ile yapılmakta. İşte TOKİ Elazığ Kovancılar konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Konut belirleme kurası, projenin hak sahipliği kurası sonucu belirlenen hak sahipleri arasından, konut tipi ayrımı yapılmaksızın çekilecektir. Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, 07 Nisan 2025 – 18 Nisan 2025 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde imzalanabilecektir.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2025 tarihinden itibaren başlatılacaktır. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan hak sahipleri, 07 Nisan 2025 – 18 Nisan 2025 tarihleri arasında; T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.
Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.
Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.