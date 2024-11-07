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TOKİ Elazığ Yurtbaşı konut belirleme kurası sonuçları

TOKİ Elazığ Yurtbaşı konut belirleme kurası sonuçları

14:277/11/2024, Perşembe
G: 7/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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<p>TOKİ Elazığ Yurtbaşı konut belirleme kurası</p>
TOKİ Elazığ Yurtbaşı konut belirleme kurası

Elazığ Yurtbaşı’da TOKİ tarafından hayata geçirilen 79 toplu konut projesi kapsamında, 3+1 nitelikli 30 konut için konut belirleme kurası yapıldı. TOKİ Yurtbaşı konutu için 7 bin 473 adet başvuru bulunmakta. İşte TOKİ Elazığ Yurtbaşı konut belirleme kura sonuçları isim listesi.

Elazığ Yurtbaşı 79 Konut Projesinde yer alan; 3+1 tipi 30 adet konut için Hak Sahibiliği ve Konut Belirleme Kurası gerçekleştirildi. Kura çekilişleri TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayın ile tamamlandı. İşte TOKİ Elazığ Yurtbaşı konut belirleme kura sonuçları isim listesi.

TOKİ Elazığ Yurtbaşı konut belirleme kurası sonuçları

#TOKİ
#TOKİ Elazığ Yurtbaşı konut belirleme kurası
#TOKİ Youtube

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