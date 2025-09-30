Yeni Şafak
TOKİ gayrimenkul satışı: 48 ilde 127 konut ve 381 iş yeri açık artırmayla satışa çıkıyor

20:5030/09/2025, Salı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, 48 ilde toplam 509 gayrimenkulü satışa çıkarıyor. 15-16 Ekim 2025 tarihlerinde yapılacak açık artırmalarla 28 ilde 127 konut ve 35 ilde 381 iş yeri alıcılarını bekliyor. Konutlarda %25 peşinat 72 ay, iş yerlerinde ise %10 peşin 96 ay ve %30 peşin 60 ay vade imkânı sunulacak. Ayrıca Isparta’da satışa çıkacak bir iş yeri için %15 peşinat ve 120 ay vade fırsatı bulunuyor. Açık artırmalar Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda yapılacak, isteyenler internet üzerinden de teklif verebilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 48 ilde toplam 509 gayrimenkulü açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Satışlar, 15-16 Ekim 2025 tarihlerinde yapılacak.


28 ilde 127 konut satılacak


Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Bayburt, Burdur, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Ordu, Sivas, Şanlıurfa ve Yozgat illerinde 127 konut satışa çıkacak.


%25 peşinat

72 aya kadar vade



35 ilde 381 iş yeri satılacak


Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Düzce, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Muğla, Nevşehir, Rize, Trabzon, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak illerinde toplam 381 iş yeri satışa çıkacak.


%10 peşinat, 96 ay vade

%30 peşinat, 60 ay vade

Ayrıca Isparta’da satışa sunulacak bir iş yeri için %15 peşinat, 120 ay vade imkânı tanınıyor.

Açık artırma tarihleri


Konutlar: 15 Ekim 2025 Çarşamba – 10.30

İş yerleri: 16 Ekim 2025 Perşembe – 10.30


Açık artırmalar Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda yapılacak.

Dileyenler www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden de online teklif verebilecek.


Detaylı bilgilere www.toki.gov.tr  ve 0212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

