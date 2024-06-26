Malatya TOKİ ilk evim arsa kampanyaları neticeside hak sahibi olan vatandaşlar müstakil arsa ada parsel yerleri belli olup olmadığını sorguluyor. Aralarında Malatya’nın da olduğu bazı illerdeki arsa plan onay ve parselasyon işlemlerine ilişkin önemli gelişme yaşanmıştı. TOKİ ilk evim arsa ada parsel sorgulaması erişime açıldı mı?

1 / 9 TOKİ'nin İlk Evim Arsa projesi, Türkiye genelinde büyük ilgi gören bir konut edinme projesi olarak dikkat çekiyor. TOKİ, İlk Evim Arsa projesi kapsamında 694 ilçede talep topladı. Ankara, Çankırı, Kütahya ve Van illerinde yaklaşık 5 bin hak sahibi ile banka sözleşme süreci tamamlandı.

2 / 9 TOKİ ilk evim arsa ada parsel sorgulaması erişime açıldı mı? Adana, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çankırı, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kırklareli, Karaman, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Niğde, Osmaniye, Trabzon, Van illerinde yaklaşık 20 bin hak sahibi için Plan Onay ve Parselasyon işlemleri devam ediyor.

3 / 9 Yakın zamanda arsa TOKİ ilk evim arsa belirleme kuraları çekilecek ve banka ile sözleşme imzalama süreci başlayacak.

4 / 9 İlk Evim Arsa proje alanlarında planlama ve parselasyonun tamamlanma tarihi önceden net olarak belirlenememekle birlikte tamamlandıkça arsa belirleme kuraları çekilip banka sözleşmelerine başlanıyor.

5 / 9 Sözleşme imzalayan hak sahiplerine tapu kayıtlarına ve onaylı imar planlarına, plan onay süreci tamamlanma aşamasında olan,

6 / 9 Hak sahiplerine tapu tahsis belgelerine ve taslak imar planlarına, planlama süreci devam eden hak sahiplerine ise süreçle ile ilgili tüm bilgileri E-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilmekte. TOKİ ilk evim arsa ada parsel sorgulama ekranı

7 / 9 81 ildeki 1 milyon konut amaçlı arsaların yüzde 40’ını şehir merkezlerinde, yüzde 60’ını ilçelerde olacak şekilde belirlenmişti. Proje kapsamında iki çeşit arsa var.

8 / 9 Buraya yapılacak konutların büyüklükleri 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak.