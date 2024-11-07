TOKİ İlk Evim Arsa projesi kapsamında, Şanlıurfa ilinde çeşitli ilçelerde müstakil ve müşterek arsa tahsisleri planlandı. Bu ilçeler arasında Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Hilvan, Merkez, Siverek ve Viranşehir bulunmaktadır. TOKİ Şanlıurfa ilk evim arsa projesi tahsis tarihlerini açıkladı. Peki TOKİ arsa yerleri belli oldu mu arsa tapusu ne zaman verilecek? İşte Şanlıurfa TOKİ ilk evim arsa tahsis tarihi.
TOKİ ilk evim arsa projesinde arsalar teslim ediliyor. TOKİ arsa başvuruları, 10 Ekim - 7 Kasım 2022 tarihleri arasında e-Devlet ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden alınmıştı. Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, başvurulan belediye sınırları içinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kayıtlı olmak ve aylık gelir durumunun 16.000 TL'nin altında olması yer almaktaydı. TOKİ Adana ilk evim arsa projesi tahsis tarihlerini açıkladı. Peki TOKİ Şanlıurfa arsa arsa tapusu ne zaman verilecek? İşte Şanlıurfa TOKİ ilk evim arsa tahsis tarihi.
Şanlıurfa TOKİ ilk evim arsa teslim tarihi
ŞANLIURFA MERKEZ Müstakil + Müşterek 653 1,290 Aralık 2024
ŞANLIURFA MERKEZ Müstakil 2,347 0 Temmuz 2025
ŞANLIURFA AKÇAKALE Müstakil + Müşterek 530 103 Temmuz 2025
ŞANLIURFA BİRECİK Müstakil + Müşterek 220 35 Temmuz 2025
ŞANLIURFA BOZOVA Müstakil + Müşterek 64 13 Temmuz 2025
ŞANLIURFA CEYLANPINAR Müstakil + Müşterek 390 66 Mayıs 2025
ŞANLIURFA HALFETİ Müstakil + Müşterek 180 55 Nisan 2025
ŞANLIURFA HİLVAN Müstakil + Müşterek 120 21 Temmuz 2025
ŞANLIURFA SİVEREK Müstakil + Müşterek 849 172 Nisan 2025
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR Müstakil + Müşterek 900 259 Aralık 2024
TOKİ arsalarına ev yapımı ne zaman başlayacak?
Arsa tapu tescil belgesini alan vatandaşlar, konut inşaatına başlayabilecekler. Konutlar, 350 ile 500 metrekarelik arsalarda en fazla brüt 150 metrekare olacak ve zemin artı 4 veya artı 5 katı geçmeyecek.
TOKİ ilk evim arsasına kaç yılda ev yapılması zorunlu?
Kampanya duyurulduğunda arsaların 2 yıl içinde teslim edileceği vaat edilmişti ve bu süreç şimdi başladı. Konutlar için de 2 yıl içinde tamamlama şartı getirildi. İki yılda konutunu bitiremeyen hak sahiplerinden arsa bedelinin yüzde 10'u kesilerek geri alınacak.