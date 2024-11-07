TOKİ ilk evim arsa projesinde arsalar teslim ediliyor. TOKİ arsa başvuruları, 10 Ekim - 7 Kasım 2022 tarihleri arasında e-Devlet ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden alınmıştı. Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, başvurulan belediye sınırları içinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kayıtlı olmak ve aylık gelir durumunun 16.000 TL'nin altında olması yer almaktaydı. TOKİ Adana ilk evim arsa projesi tahsis tarihlerini açıkladı. Peki TOKİ Şanlıurfa arsa arsa tapusu ne zaman verilecek? İşte Şanlıurfa TOKİ ilk evim arsa tahsis tarihi.