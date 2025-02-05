TOKİ illeri resmen duyurdu: Yüzde 25 peşinat, 48 ay taksitle 50 ilde arsa satılacak! İşte TOKİ başvuru şartları

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 19-21 Şubat 2025 tarihlerinde 50 farklı ilde toplam 834 arsayı satışa sunacak. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler de dahil olmak üzere çeşitli illerdeki arsalar, açık artırma yöntemiyle satışa çıkacak. Müzayede, fiziksel katılımın yanı sıra çevrimiçi teklif verme imkânı da sunacak. Arsa satışlarında, alıcılar için avantajlı ödeme seçenekleri de sağlanacak. Yüzde 25 peşinatla 48 ay vade veya yüzde 40 peşinatla 36 ay vade ile ödeme imkânı sunulacak. Bu fırsat, arsa sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat oluşturuyor.

1 /6 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 50 ilde arsa satışı gerçekleştirecek. Satılacak arsaların bir kısmı, uygun fiyatlarıyla dar gelirli vatandaşlara hitap ederek, ev sahibi olma yolunda önemli bir fırsat sunuyor. TOKİ’nin sunduğu ödeme kolaylıkları arasında yüzde 25 peşinatla 48 ay vade veya yüzde 40 peşinatla 36 ay vade seçenekleri bulunuyor. Ayrıca, peşin ödeme yapacak alıcılara yüzde 15 indirim uygulanacak. Bu fırsatlar, arsa sahibi olmak isteyenler için avantajlı bir fırsat oluşturuyor.

2 /6 TOKİ tarafından duyurulan proje kapsamında yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile ödeme kolaylığının yanı sıra; peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak.

3 /6 TOKİ 50 İLDE 834 ARSA SATACAK! TOKİ; 50 farklı ilde toplam 834 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkartılacağını duyurdu.

4 /6 19-20-21 Şubat 2025'te düzenlenecek müzayedeye, Ankara ve İstanbul'daki fiziki katılım olacak. Bunun yanı sıra çevrim içi teklif verme imkânı da sağlanacak.

5 /6 Satışların gerçekleştirileceği adresler şu şekilde; İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul Ankara İlkbank Macunköy Sosyal Tesisleri Yenimahalle/Ankara