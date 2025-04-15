TOKİ İstanbul müstakil arsa nerede olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “İlk Evim Arsa” projesinde bazı projelerde imar çalışmasını tamamladı. Sosyal medya üzerinden bir vatandaş ‘İstanbul müstakil arsaların konumu nerede olduğunun bilgisini açıklarmısınız?’ sorusunu sordu. Bu soruya TOKİ’den İstanbul’da müstakil arsa yerlerinin nerede olacağına ilişkin iki ilçenin adı zikredilerek cevap verildi.

TOKİ tarafından sosyal medya üzerinde verilen cevapta şu ifadelere yer verildi, “İstanbul ilindeki müstakil ve müşterek arsa üretim bölgelerinin Silivri ve Büyükçekmece ilçelerinde olması planlanmaktadır. Halihazırda bu alanların, mülkiyet ve imar planlama işlerine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Takipte kalarak bilgi edinebilirsiniz.”