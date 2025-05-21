TOKİ ilk evim arsa projesi kapsamında hak sahipliği belirleme kuraları tamamlanmış olup, kura sonuçları e-Devlet'te yayınlandı. Arsalarda planlama çalışmaları devam ederken, asil hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlara yapılacak arsa tahsis süreci ile ilgili öngörülen tarihler belirlendi. TOKİ tarafından yer belirleme, tahsis, peşinat ödeme ve banka sözleşme sürecine esas olmak üzere ön katılım bedeline ilişkin duyuru yapıldı. Peki TOKİ İstanbul müstakil arsa yerleri belli oldu mu? Arsa peşinatları ne zaman belli olacak? İşte TOKİ İstanbul müstakil ve müşterek arsa tahsis tarihi.
TOKİ İstanbul müstakil arsa fırsatları, İlk Evim Arsa Projesi kapsamında ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir avantaj sunuyor. TOKİ müstakil arsa seçenekleri, özellikle şehir hayatından uzaklaşıp kendi evini inşa etmek isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. TOKİ arsaların yüzölçümleri yaklaşık olarak 350 ile 500 metrekare arasında değişmekte. İstanbul müstakil arsalar için kura çekimleri 2023 yılında yapılmış ve hak sahipleri belirlendi. Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin, geri kalanı 9 yılda aylık veya yıllık eşit taksitlerle ödenebilir.
Arsalar, elektrik ve su altyapıları tamamlanmış, imar planları hazırlanmış ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilmektedir.
Arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içinde konut inşaatına başlanması ve 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.
İstanbul müstakil arsalar ne zaman teslim edilecek?
İstanbul müstakil arsa kura çekilişi ile hak sahipleri belirlenmiş olsa da, arsa teslimat tarihleri konusunda henüz net bir bilgi bulunmamaktadır. Gelişmeleri TOKİ'nin resmi kanalları ve E-Devlet üzerinden takip etmek önemlidir. TOKİ İstanbul ilk evim arsa projesi ön görülen tahsis tarihlerini açıkladı.
TOKİ İstanbul müstakil arsa nerede olacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “İlk Evim Arsa” projesinde bazı projelerde imar çalışmasını tamamladı. Sosyal medya üzerinden bir vatandaş ‘İstanbul müstakil arsaların konumu nerede olduğunun bilgisini açıklarmısınız?’ sorusunu sordu. Bu soruya TOKİ’den İstanbul’da müstakil arsa yerlerinin nerede olacağına ilişkin iki ilçenin adı zikredilerek cevap verildi.
TOKİ tarafından sosyal medya üzerinde verilen cevapta şu ifadelere yer verildi, “İstanbul ilindeki müstakil ve müşterek arsa üretim bölgelerinin Silivri ve Büyükçekmece ilçelerinde olması planlanmaktadır. Halihazırda bu alanların, mülkiyet ve imar planlama işlerine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Takipte kalarak bilgi edinebilirsiniz.”
İstanbul TOKİ arsaları ne oldu?
TOKİ tarafından yapılan açıklamada şunlar dile getirildi: “Projenin imar planı çalışmaları devam etmekte olup süreç tamamlandığında web sitemizden yayımlanacak ve kura tarihleri için sms ile bilgilendirme yapılacaktır. Sonrasında sözleşme aşamasına geçilecek ve gerekli bilgilendirmeler TOKİ’nin resmi internet sitesi ( www.toki.gov.tr ) yayımlanacak olup konuyla ilgili gerekli açıklama da buradan yapılacaktır.
Ayrıca, ada/parsel/bölge bilgileri belirlenen vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden sorgulama gerçekleştirebilecektir. Vatandaşların bu konudaki duyuru ve ilanları takip etmesi ve mağduriyet yaşamamaları adına iletişim bilgilerini güncel tutmaları gerekmektedir.”
TOKİ İstanbul müstakil arsa peşinatları belli oldu mu?
TOKİ'nin "İlk Evim Arsa" projesi kapsamında İstanbul'daki müstakil arsa peşinat oranları ve ödeme koşullarıyla ilgili açıklama beklenirken, TOKİ açıklamasına göre İstanbul müstakil arsa tahsis tarihleri netleşti.
İstanbul'daki müstakil arsa tahsis tarihinin 25 Mayıs 2025 olarak planlandığı belirtilmiştir. Ancak, peşinat oranları ve ödeme planları gibi detaylar henüz netleşmemiştir. Bu nedenle, TOKİ'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak güncellemeleri takip etmeniz önemlidir.
İLK EVİM ARSA PROJESİ ÖNGÖRÜLEN TAHSİS TARİHLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ İLK EVİM ARSA Tahsis ve Peşinata Esas Ön Katılım Bedeli Ödeme Süreci Duyuruları İÇİN TIKLAYIN
HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI TAHSİS SÜRECİ
1) Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir.
Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.
2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.
3- Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.
4-a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.
b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır. Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile tapu senedinin tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.
Tahsis sahipleri belirtilen inşaat yapma şartlarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu şarta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın ödemiş olduğu bir bedel var ise %10'u kesilerek kalan meblağ iade edilerek geri alınır.
5- İlk Evim Arsa Projesi kapsamında yapılan tüm işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Tapu devri esnasında döner sermaye harcı, tahsis sahibi tarafından ödenir.
6- Arsa için yapılan müracaat sayısının öngörülen arsa sayısından fazla olması halinde, noter kurası ile öngörülen arsa sayısının %20 fazlası kadar yedekli olarak hak sahibi belirlenecektir. İmar planlarının onaylanması, imar uygulamasının sonuçlanarak tescil olmasının akabinde, belirlenen hak sahipleri arasında noter kurası ile arsalar belirlenecektir. Noter kurası ve diğer duyurular İdaremiz www.toki.gov.tr internet adresinde yayımlanacak olup, başka bir ilan, duyuru ve bilgilendirme yapılmayacaktır.
7- İmar planı çalışmaları sonucu arsaların belirlenmesi ve altyapı çalışmalarının (elektrik, su, kanalizasyon) tamamlanmasını müteakiben inşaat yapımına ait süreler başlayacaktır.