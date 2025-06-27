İstanbul Tuzla'da inşa edilen 1.130 sosyal konut projesi tamamlanmış durumda. Hak sahiplerinin bu konutlara taşınma süreci başladı. TOKİ anahtar teslim takvimini duyurdu. Peki İstanbul Tuzla TOKİ sosyal konutlar ne zamana kadar teslim edilecek?
Depreme dayanıklı, yatay mimari anlayışıyla, radye temel ve tünel kalıp sistemi kullanılarak inşa edilen, Tuzla 1.130 sosyal konut, TOKİ tarafından hak sahiplerine teslim ediliyor. Proje kapsamında çocuk oyun alanları, spor alanları, dinlenme noktaları ve geniş yeşil alanlar da yer alıyor.
İstanbul Tuzla TOKİ sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde yapımına başlanan 1.130 sosyal konut tamamlandı.
Tamamlanan Tuzla'daki sosyal konutlar, 16 Haziran – 25 Temmuz 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.
Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.
Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.