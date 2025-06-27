Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ İstanbul Tuzla'da 1.130 sosyal konutu teslim ediyor: Takvim açıklandı

TOKİ İstanbul Tuzla'da 1.130 sosyal konutu teslim ediyor: Takvim açıklandı

10:0027/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

İstanbul Tuzla'da inşa edilen 1.130 sosyal konut projesi tamamlanmış durumda. Hak sahiplerinin bu konutlara taşınma süreci başladı. TOKİ anahtar teslim takvimini duyurdu. Peki İstanbul Tuzla TOKİ sosyal konutlar ne zamana kadar teslim edilecek?

Depreme dayanıklı, yatay mimari anlayışıyla, radye temel ve tünel kalıp sistemi kullanılarak inşa edilen, Tuzla 1.130 sosyal konut, TOKİ tarafından hak sahiplerine teslim ediliyor. Proje kapsamında çocuk oyun alanları, spor alanları, dinlenme noktaları ve geniş yeşil alanlar da yer alıyor.

İstanbul Tuzla TOKİ sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde yapımına başlanan 1.130 sosyal konut tamamlandı.

Tamamlanan Tuzla'daki sosyal konutlar, 16 Haziran – 25 Temmuz 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.

Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.

Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.

#TOKİ
#Tuzla
#sosyal konut projesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli maaş zammı öncesi rekabet alev aldı: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar?