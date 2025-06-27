Depreme dayanıklı, yatay mimari anlayışıyla, radye temel ve tünel kalıp sistemi kullanılarak inşa edilen, Tuzla 1.130 sosyal konut, TOKİ tarafından hak sahiplerine teslim ediliyor. Proje kapsamında çocuk oyun alanları, spor alanları, dinlenme noktaları ve geniş yeşil alanlar da yer alıyor.