İzmir Seferihisar’da TOKİ tarafından hayata geçirilen 250 bin toplu konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahiplerinin konutları belirlendi. 2+1 nitelikli 421 adet ve 3+1 nitelikli 96 adet olmak üzere toplamda 517 adet konut için konut belirleme kurası çekildi. İşte TOKİ İzmir Seferihisar Camiikebir Mahallesi 3. Bölge konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
TOKİ İzmir Seferihisar konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutların yerleri belirlendi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İzmir Seferihisar İlçesi, Camiikebir Mah. 3 Bölge 517 Konut Projesi kapsamında inşa edilen 2+1 nitelikli 421 adet ve 3+1 nitelikli 96 adet olmak üzere toplamda 517 adet konut için Konut Belirleme Kurası yapıldı. Kura çekilişleri TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayın ile gerçekleştirildi. İşte TOKİ İzmir Seferihisar Camiikebir Mahallesi 3. Bölge konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 25 Kasım 2024 – 27 Aralık 2024 tarihleri arasında T. Halk Bankası Seferihisar / İzmir Şubesi’nde imzalanacaktır. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’ na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2025 tarihinden itibaren başlatılacaktır. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan Konut Hak Sahipleri 25 Kasım 2024 – 20 Aralık 2024 tarihleri arasında T. Halk Bankası Seferihisar / İzmir Şubesi’nde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır. Sözleşme imzalama aşamasında aşağıdaki belgeler ibraz edilecektir.
TOKİ Seferihisar konutları fiyat listesi