Kahramanmaraş Oniki Şubat’ta TOKİ tarafından hayata geçirilen 100 bin toplu konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahiplerinin konutları belirleniyor. 2+1 nitelikli 233 adet ve 3+1 nitelikli 103 adet olmak üzere toplamda 336 adet konut için konut belirleme kurası çekiliyor. İşte TOKİ Kahramanmaraş Oniki Şubat Fatih Mahallesi konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
TOKİ Kahramanmaraş Oniki Şubat Fatih Mahallesi konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutların yerleri belirleniyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Oniki Şubat Fatih Mahallesi Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 233 adet ve 3+1 nitelikli 103 adet olmak üzere toplamda 336 adet konut için Konut Belirleme Kurası yapılmakta. Kura çekilişleri TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayın ile yapılmakta. İşte TOKİ Kahramanmaraş Oniki Şubat Fatih konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 05- 28 Mart 2025 tarihleri arasında T.Halk Bankası On iki Şubat/Kahramanmaraş Şubesi’nde imzalanacaktır.
Sözleşme imzalama dönemi içerisinde peşinat yatırarak sözleşme imzalamayanlar
konut alma hakkını kaybedecektir 2+1 ve 3+1 konut tipi hak sahipleri konutlarını memur maaş artış oranına göre artışlı olarak ödeme şartı ile satın alabilecektir.
Hak sahiplerine konutlar; %10 peşin ve 180 ay vade ile taksitlendirilecek olup peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir.
2+1 ve 3+1 Konut Satış Fiyatları