Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında TOKİ aracılığıyla 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşaatına start veriyor. Bu dev projede İstanbul, kiralık konut modelinin pilot uygulaması olarak öne çıkıyor; dar ve orta gelirli aileler için piyasa rayiç bedelinin altında uzun vadeli kira sözleşmeleriyle tahsis edilecek daireler, kira yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Ekim'de Kabine Toplantısı sonrası duyurduğu bu yenilikçi sistem, e-Devlet üzerinden kura ile hak sahipliği belirleyecek ve afet riskine karşı güvenli yapı stokunu artıracak. İşte, TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi ve kiralık ev kampanyası hakkında tüm merak edilenler.
TOKİ kiralık konut projesi nedir?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilecek 500 Bin Sosyal Konut Projesi ile 81 ilde afet riskine karşı güvenli ve uygun maliyetli evler inşa edilecek.
500 bin sosyal konutun inşa edileceği "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da satışa sunulacak konutların yanı sıra kiralanacak konutlar için kontenjan ayrılacak. Böylece, Türkiye'de ilk kez kiralık sosyal konut kampanyası hayata geçmiş olacak.
TOKİ sosyal konutlar nasıl kiralanacak?
Devletin ev sahibi olacağı sistem için TOKİ koordinesinde bir mekanizma kurulacak. Konutların yapımının tamamlanmasının ardından kiralama süreci başlayacak.
Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan, belirlenen kriterlere uygun kişiler faydalanabilecek. Konutların ne kadar süreliğine kiralanacağını TOKİ duyuracak.
Bu süreçte düzenli kira ödemelerinin yapılıp yapılmadığı ve evlerin durumu düzenli denetime tabi olacak.
Kontratta belirlenen sürecin dolmasının ardından evler, gerekli bakımlar yapıldıktan sonra tekrar kriterlere uygun olan ve kurayla belirlenen hak sahiplerine kiralanabilecek.
TOKİ kiralık konutların hak sahipleri nasıl belirlenecek?
TOKİ'nin konut satışında olduğu gibi, başvuru yapanlar arasında hak sahipliği süreci kurayla belirlenecek. Kurada kiracı olmaya hak kazanan vatandaşlar sözleşme imzalayacak.
TOKİ kiralık konut projesinden kimler yararlanacak?
Türkiye tarihinin "en büyük sosyal konut seferberliği" özelliğini taşıyacak projede şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere ve engellilere kontenjan ayrılacak.