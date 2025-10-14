Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında TOKİ aracılığıyla 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşaatına start veriyor. Bu dev projede İstanbul, kiralık konut modelinin pilot uygulaması olarak öne çıkıyor; dar ve orta gelirli aileler için piyasa rayiç bedelinin altında uzun vadeli kira sözleşmeleriyle tahsis edilecek daireler, kira yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Ekim'de Kabine Toplantısı sonrası duyurduğu bu yenilikçi sistem, e-Devlet üzerinden kura ile hak sahipliği belirleyecek ve afet riskine karşı güvenli yapı stokunu artıracak. İşte, TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi ve kiralık ev kampanyası hakkında tüm merak edilenler.