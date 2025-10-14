TOKİ sosyal konut projesinden kimler yararlanacak?

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Yüzyılın Konut Projesi verdiğimiz bu çalışmayla toplam 500 bin sosyal konut inşa edeceğiz. Projemizde şehit yakını ve gazilerimize, emeklilerimize, üç çocuğu olan ailelerimize, engelli vatandaşlarımıza özel kontenjanlar ayıracağız.

Türkiye'de ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ vasıtasıyla hayata geçireceğiz. Dar gelirli ailelerimize rahat bir nefes aldıracağız. Konut projemiz sadece sosyal politikalarda değil, enflasyonla mücadelede de elimizi güçlendirecek. Ekim ayı sonunda inşallah projemizin detaylarını paylaşacağız."