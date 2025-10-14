Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal konut ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir adım atıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'nda yaptığı konuşmada, devletin artık kira planlamasını üstleneceğini belirterek, “Vatandaşın yüksek kiralarla sömürülmesine izin vermeyeceğiz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Ekim ayı sonunda inşallah projemizin detaylarını paylaşacağız." dedi. İşte, TOKİ'nin kiralık konut projesi hakkında merak edilenler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal konut projesine ilişkin olarak: “Halen yüksek seyreden kiralar ve konut fiyatlarıyla ilgili çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Yani vatandaş gelsin kendisi kiraya versin ve yüksek kiralarla orada vatandaşı sömürsün, bunlara fırsat vermeyip, devlet bu sosyal konutları kendisi kiraya verip, inşallah samimi olarak ucuz kiralama sürecini biz başlatacağız." dedi.
TOKİ sosyal konut projesinden kimler yararlanacak?
Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Yüzyılın Konut Projesi verdiğimiz bu çalışmayla toplam 500 bin sosyal konut inşa edeceğiz. Projemizde şehit yakını ve gazilerimize, emeklilerimize, üç çocuğu olan ailelerimize, engelli vatandaşlarımıza özel kontenjanlar ayıracağız.
Türkiye'de ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ vasıtasıyla hayata geçireceğiz. Dar gelirli ailelerimize rahat bir nefes aldıracağız. Konut projemiz sadece sosyal politikalarda değil, enflasyonla mücadelede de elimizi güçlendirecek. Ekim ayı sonunda inşallah projemizin detaylarını paylaşacağız."
TOKİ kiralık konut projesi nedir?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilecek 500 Bin Sosyal Konut Projesi ile 81 ilde afet riskine karşı güvenli ve uygun maliyetli evler inşa edilecek.
500 bin sosyal konutun inşa edileceği "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da satışa sunulacak konutların yanı sıra kiralanacak konutlar için kontenjan ayrılacak. Böylece, Türkiye'de ilk kez kiralık sosyal konut kampanyası hayata geçmiş olacak.
TOKİ sosyal konutlar nasıl kiralanacak?
Devletin ev sahibi olacağı sistem için TOKİ koordinesinde bir mekanizma kurulacak. Konutların yapımının tamamlanmasının ardından kiralama süreci başlayacak.
Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan, belirlenen kriterlere uygun kişiler faydalanabilecek. Konutların ne kadar süreliğine kiralanacağını TOKİ duyuracak.
Bu süreçte düzenli kira ödemelerinin yapılıp yapılmadığı ve evlerin durumu düzenli denetime tabi olacak.
Kontratta belirlenen sürecin dolmasının ardından evler, gerekli bakımlar yapıldıktan sonra tekrar kriterlere uygun olan ve kurayla belirlenen hak sahiplerine kiralanabilecek.
TOKİ kiralık konutların hak sahipleri nasıl belirlenecek?
TOKİ'nin konut satışında olduğu gibi, başvuru yapanlar arasında hak sahipliği süreci kurayla belirlenecek. Kurada kiracı olmaya hak kazanan vatandaşlar sözleşme imzalayacak.
Türkiye tarihinin "en büyük sosyal konut seferberliği" özelliğini taşıyacak projede şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere ve engellilere kontenjan ayrılacak.