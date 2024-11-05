Kırklareli Merkez Hamidiye Mahallesi’nde TOKİ tarafından hayata geçirilen 250 bin toplu konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahiplerinin konutları belirlendi. 2+1 118 adet ve 3+1 nitelikli 40 adet olmak üzere toplamda 158 adet konut için konut belirleme kurası çekildi. İşte TOKİ Kırklareli Merkez Hamidiye Mahallesi konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
TOKİ Kırklareli Merkez Hamidiye Mahallesi konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutların yerleri belirlendi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Kırklareli Merkez Hamidiye Mahallesi Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 118 adet ve 3+1 nitelikli 40 adet olmak üzere toplamda 158 adet konut için Konut Belirleme Kurası tamamlandı. Kura çekilişleri TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayın ile gerçekleştirildi. İşte TOKİ Kırklareli Merkez Hamidiye Mahallesip konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, 13 Kasım 2024– 27 Kasım 2024 tarihleri arasında T. Halk Bankası A.Ş.
Merkez / Kırklareli şubesinde imzalanacaktır. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2025 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan Konut Hak Sahiplerinden, 13 Kasım 2024– 27 Kasım 2024 tarihleri arasında; T. Halk Bankası A.Ş. Merkez/Kırklareli şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.