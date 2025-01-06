TOKİ’nin işyeri, arsa ve konut satışı devam ediyor. Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de yer aldığı şehirlerden 37'sinde 202 konut, 46'sında 564 arsa ve 22'sinde de 144 iş yeri satılacak. Peki TOKİ hangi illerde satış yapılıyor? TOKİ konut ve işyeri satışı ödeme planı nasıl, peşinat ve vade durumu nedir? İşte detaylar…

1 /9 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 62 ilde arsa, konut ve iş yeri satışı yapacağını duyurdu. Arsa, konut ve iş yerlerinin konum ve fiyat bilgilerini de paylaşan TOKİ, ayrıca ödeme kolaylıkları da sunacak. Peki TOKİ hangi illerde satış yapılıyor? İşte TOKİ arsa, konut ve iş yerlerinin 2025 fiyatları.

2 /9 TOKİ konut, arsa ve işyeri satışı ne zaman? TOKİ, 7 Ocak 2025 tarihinde yüzde 25 peşinat 72 ay vade ile 37 ilde konut satacak. Yüzde 15 peşinat 60 ay vade ile de 8 Ocak 2025 tarihinde düzenleyeceği müzayede ile 22 ilde iş yeri satacak. Açık artırmalar, saat 10:30'da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi / ANKARA ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası 'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

3 /9 TOKİ konut satışı olan iller hangileri? TOKİ; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Edirne, Bilecik, Balıkesir, Aydın, Muğla, Manisa, Isparta, Denizli, Mersin, Adana, Çorum, Eskişehir, Karaman, Kırıkkale, Konya, Nevşehir, Uşak, Samsun, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Elazığ, Bitlis, Iğdır, Muş, Siirt, Tunceli'de bulunan konutları açık artırmayla satacak.

4 /9 TOKİ işyeri satışı yapılacak iller hangisi? TOKİ; İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bitlis, Bolu, Denizli, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak'ta bulunan iş yerlerini açık artırmayla satacak.

5 /9 TOKİ arsa satışı ödeme planı nedir? TOKİ, 46 ilde 564 arsayı 9-10 Ocak 2025 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak. Alıcılar; konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsaların peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak.

6 /9 TOKİ arsa satışı olan iller hangileri? TOKİ Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da bulunan 552 arsayı açık artırmayla satacak.

7 /9 TOKİ arsa satışı ne zaman yapılacak? Açık artırmalar, 9-10 Ocak 2025 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

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