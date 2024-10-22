TOKİ konutları sözleşme hangi banka ile imzalanacak?

Kuralı satış yöntemi ile alıcılarını bulacak taşınmazlardan 8'i 2+1 ve 298'i 3+1 olarak duyuruldu. Başvuru yapılacak banka şubesi, TC. Ziraat Bankası AŞ. tüm şubeler olarak açıklandı.