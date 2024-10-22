TOKİ, Gaziantep'in Araban ilçesinde 306 adet konutun satılacağını duyurdu. Taşınmazlardan en uygununun 126.705,11 TL peşinat, 240 ay 4.751,44 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı açıklandı. İşte TOKİ'nin 2024 ev ve taksit fiyatları ile satışı duyurusuna ilişkin detaylar.
TOKİ, Gaziantep ili Araban ilçesi, Dumlupınar (Yeni Altıntaş) mahallesi 952 adet konut kapsamında üretilecek 306 adet taşınmazın satışa çıkartılacağını resmen açıkladı.
TOKİ konut satışı başvurusu ne zaman?
TOKİ, Gaziantep ili Araban konut satışı başvuru tarihi ise, 14 Ekim 2024 - 25 Ekim 2024 olarak duyuruldu. Bunun yanı sıra e-Devlet başvurularının 24 Ekim 2024 tarihinde son bulacağı belirtildi.
TOKİ Gaziantep Araban konut kurası ne zaman çekilecek?
Kura tarihi 07 Kasım 2024 olarak açıklanırken, sözleşme imzalanacak banka şubesi TC. Ziraat Bankası AŞ. tüm şubeler olarak duyuruldu.
TOKİ konutları sözleşme hangi banka ile imzalanacak?
Kuralı satış yöntemi ile alıcılarını bulacak taşınmazlardan 8'i 2+1 ve 298'i 3+1 olarak duyuruldu. Başvuru yapılacak banka şubesi, TC. Ziraat Bankası AŞ. tüm şubeler olarak açıklandı.
TOKİ konutları hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri ne zaman?
Asil hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri ise, 18 Kasım 2024 - 29 Kasım 2024 olarak açıklandı. Yedek hak sahipleri sözleşme imzalama tarihi ise, 05 Aralık 2024-13 Aralık 2024 olarak duyuruldu.
Ayrıca asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için olduğu aktarıldı.
TOKİ konut sözleşme ödeme bilgileri
TOKİ konut satışı fiyatı ne kadar, ödeme planı nasıl?
TOKİ, Gaziantep ili Araban ilçesinde 306 adet konutun satılacağını duyurdu. Taşınmazlardan en uygununun 126.705,11 TL peşinat, 240 ay 4.751,44 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı açıklandı.
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