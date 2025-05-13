



TOKİ AÇIK ARTIRMASI İÇİN TEMİNAT BEDELLERİ

357 gayrimenkul için yapılacak açık artırmaya katılmak için Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ne teminat bedeli yatırmak gerekiyor.

Muhammen bedeli 799 bin 999 liraya kadar olanlar için 50 bin lira,

Muhammen bedeli 800 bin ile 1 milyon 499 bin 999 liraya kadar olanlar için 100 bin lira,

Muhammen bedeli 1 milyon 500 bin lira ile 3 milyon 499 bin 999 liraya kadar olanlar için 200 bin lira ,

Muhammen bedeli 3 milyon 500 bin ile 4 milyon 999 bin 999 liraya kadar olanlar için 500 bin lira,

Muhammen bedeli 5 milyon lira ve üstünde olanlar için 750 bin lira.



