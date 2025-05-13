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TOKİ konut ve işyeri satışı yapıyor: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya dahil çok sayıda ilde gayrimenkul satışa çıktı!

TOKİ konut ve işyeri satışı yapıyor: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya dahil çok sayıda ilde gayrimenkul satışa çıktı!

16:4113/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 53 şehirde bulunan 357 adet konut ve işyerini satışa çıkardı. Peki TOKİ açık artırma ne zaman? TOKİ konut satışı hangi illerde, ödeme şartları nasıl?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat hazırladı. İstanbul’dan Ankaraya, İzmir'den Erzurum’a, Antalya'dan Diyarbakır’a kadar Türkiye’nin dört bir yanında yer alan 357 gayrimenkul, uygun peşinat ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle yeni sahiplerini bekliyor. İşte detaylar.

TOKİ AÇIK ARTIRMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Emlak Müzayede’e yer alan bilgiye göre; 357 gayrimenkul için müzayede yapılacak. Müzayede tarihi ise 14-15 Mayıs 2025 olarak belirlendi. 157 konut ve 200 işyeri için yapılacak müzayedenin başlama saati 10.30.

TOKİ MÜZAYEDESİ NEREDE YAPILACAK?

357 konut ve işyeri için açık artırma eş zamanlı olarak İstanbul ve Ankara’da yapılacak. İstanbul’daki müzayede Küçükçekmece’deki TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu’nda; Ankara’daki müzayede Çankaya Bilkent Otel ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Ankara ve İstanbul’da fiziki olarak yapılacak müzayedeye katılamayanlar için internet teklif verme imkânı olacak. TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden müzayedeye online olarak katılmak mümkün. 

TOKİ KONUT VE İŞYERİ MÜZAYEDESİ HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?

TOKİ’nin satışa sunduğu 357 ev ve işyeri Türkiye’nin 53 şehrinde yer alıyor. Açık artırmaya dahil edilen gayrimenkullerin bulunduğu iller şöyle sıralandı:

Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Antalya, Konya, Mersin, Ankara, Niğde, Çorum, Bolu, Eskişehir, Kütahya, Kırıkkale, Amasya, Trabzon, Samsun, Kastamonu, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Muş, Van, Kars, Bitlis, Diyarbakır, Adana, Tunceli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Burdur, Afyonkarahisar, Isparta, Gaziantep, Aksaray, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Osmaniye, Şanlıurfa, Bartın, Giresun, Uşak, Burdur.

TOKİ AÇIK ARTIRMASINDA ÖDEME ŞARTLARI NASIL?

Konutlar yüzde 25 peşin, 72 ay vade; işyerleri yüzde 15 peşin 60 ay vade ile satılacak. Müzayede yer alan lot 212 ve lot 316 için ise yüzde 15 peşin, 120 ay vade uygulanacak.


TOKİ AÇIK ARTIRMASI İÇİN TEMİNAT BEDELLERİ

357 gayrimenkul için yapılacak açık artırmaya katılmak için Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ne teminat bedeli yatırmak gerekiyor. 

Muhammen bedeli 799 bin 999 liraya kadar olanlar için 50 bin lira,

Muhammen bedeli 800 bin ile 1 milyon 499 bin 999 liraya kadar olanlar için 100 bin lira,

Muhammen bedeli 1 milyon 500 bin lira ile 3 milyon 499 bin 999 liraya kadar olanlar için 200 bin lira ,

Muhammen bedeli 3 milyon 500 bin ile 4 milyon 999 bin 999 liraya kadar olanlar için 500 bin lira,

Muhammen bedeli 5 milyon lira ve üstünde olanlar için 750 bin lira.


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