TOKİ sosyal konut projelerinde önemli bir aşama kaydedildi ve hak sahiplerine anahtar teslimleri başladı. Özellikle Ankara, Balıkesir ve Kocaeli'deki projelerde anahtar teslimlerinin yapıldığı duyuruldu. İşte TOKİ konutları teslim tarihleri.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar gelirli yapının uygun şekilde ev sahibi olmak amacıyla çeşitli sosyal konut projeleri yürütmektedir. Bu projeler, 81 ilde yerel ve Extreme mimariye uygun, çevre dostu konutların inşasını hedeflemektedir. TOKİ, Ankara, Balıkesir ve Kocaeli illerinde inşa edilen sosyal konutların teslimatlarına başlandı. İşte Ankara, Balıkesir, Kocaeli TOKİ konutları teslim tarihleri.
Ankara TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde hayata geçirilen 2. etap sosyal konut projesi kapsamında 428 konutun teslimatına başlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Ankara Beypazarı'nda yapımına başlanan 428 sosyal konut tamamlandı.
Tamamlanan konutlar, 10 – 28 Şubat 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek. Ankara Beypazarı 2. Etap konut projesi, 2+1 nitelikli 290 daire ve 3+1 nitelikli 138 daireden oluşuyor. Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.
Kocaeli TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Sekbanlı-Sepetçi mahallelerinde yapımı tamamlanan 167 adet sosyal konutun anahtar teslimleri de gerçekleştiriliyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kocaeli İzmit Sekbanlı-Sepetçi Mahallesi'nde yapımına başlanan 167 adet sosyal konut tamamlandı.
Tamamlanan konutlar, 12 – 25 Şubat 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.
Kocaeli İzmit Sekbanlı-Sepetçi 1. Bölge konut projesi, 2+1 nitelikli 423 daire ve 3+1 nitelikli 112 dairen oluşuyor. Projede, 7 adet dükkân ve 1 adet 200 kişilik cami de bulunuyor.
Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.
Balıkesir TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde inşa edilen 142 adet sosyal konutun teslimat işlemleri de başladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Balıkesir İvrindi Kurtuluş Mahallesi'nde yapımına başlanan 142 adet sosyal konut tamamlandı. Tamamlanan konutlar, 10 – 25 Şubat 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.
Balıkesir İvrindi Kurtuluş mh. 2. Etap konut projesi, 2+1 nitelikli 110 daire ve 3+1 nitelikli 32 daireden oluşuyor. Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.