Tamamlanan konutlar, 12 – 25 Şubat 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.

Kocaeli İzmit Sekbanlı-Sepetçi 1. Bölge konut projesi, 2+1 nitelikli 423 daire ve 3+1 nitelikli 112 dairen oluşuyor. Projede, 7 adet dükkân ve 1 adet 200 kişilik cami de bulunuyor.

Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.