Konya Meram Gödene-Karadığın Deresi 1840 müstakil arsa ile Selçuklu Sarayköy Sille 760 arsa hak sahibi bölge belirleme kurası çekildi. İşte Konya müstakil arsa bölge belirleme kurası sonuçları isim listesi.
TOKİ'nin "İlk Evim Arsa" projesi kapsamında, Konya Meram ve Selçuklu ilçesinde müstakil arsa hak sahiplerinin bölge belirleme kurası yapıldı. Müstakil arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 m² ile 500 m² arasında değişen ve en fazla brüt 150 m² konut yapımına uygun parsellerdir. Ankara Meram’da 1840, Selçuklu da ise 760 hak sahibinin bölge belirlemesi kurası tamamlandı. İşte TOKİ Meram Gödene-Karadığın Deresi ve Selçuklu Sarayköy Sille müstakil arsa kura çekilişi sonuçları isim listesi
ŞUAYİP AYRANCI
HÜSEYİN KIRATLI
TAHA KÜÇÜKBEZİRCİ
HÜSNA KAHRAMAN
MEHMET AKÇECİ
MUAMMER ABDULLAH LÜLECİ
HASAN İNAL
KADİME ACAR
NİHAT YİĞİTCAN
ALİ KARADUMAN