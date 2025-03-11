TOKİ'nin "İlk Evim Arsa" projesi kapsamında, Konya Meram ve Selçuklu ilçesinde müstakil arsa hak sahiplerinin bölge belirleme kurası yapıldı. Müstakil arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 m² ile 500 m² arasında değişen ve en fazla brüt 150 m² konut yapımına uygun parsellerdir. Ankara Meram’da 1840, Selçuklu da ise 760 hak sahibinin bölge belirlemesi kurası tamamlandı. İşte TOKİ Meram Gödene-Karadığın Deresi ve Selçuklu Sarayköy Sille müstakil arsa kura çekilişi sonuçları isim listesi