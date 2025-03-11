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TOKİ Meram Gödene-Karadığın Deresi ve Selçuklu Sarayköy Sille müstakil arsa bölge belirleme kurası çekildi: İsim listesi belli oldu

TOKİ Meram Gödene-Karadığın Deresi ve Selçuklu Sarayköy Sille müstakil arsa bölge belirleme kurası çekildi: İsim listesi belli oldu

17:3611/03/2025, Salı
G: 11/03/2025, Salı
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<p>TOKİ Konya müstakil arsa bölge belirleme kurası sonuçları</p>
TOKİ Konya müstakil arsa bölge belirleme kurası sonuçları

Konya Meram Gödene-Karadığın Deresi 1840 müstakil arsa ile Selçuklu Sarayköy Sille 760 arsa hak sahibi bölge belirleme kurası çekildi. İşte Konya müstakil arsa bölge belirleme kurası sonuçları isim listesi.

TOKİ'nin "İlk Evim Arsa" projesi kapsamında, Konya Meram ve Selçuklu ilçesinde müstakil arsa hak sahiplerinin bölge belirleme kurası yapıldı. Müstakil arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 m² ile 500 m² arasında değişen ve en fazla brüt 150 m² konut yapımına uygun parsellerdir. Ankara Meram’da 1840, Selçuklu da ise 760 hak sahibinin bölge belirlemesi kurası tamamlandı. İşte TOKİ Meram Gödene-Karadığın Deresi ve Selçuklu Sarayköy Sille müstakil arsa kura çekilişi sonuçları isim listesi

ŞUAYİP AYRANCI

HÜSEYİN KIRATLI

TAHA KÜÇÜKBEZİRCİ

HÜSNA KAHRAMAN

MEHMET AKÇECİ

MUAMMER ABDULLAH LÜLECİ

HASAN İNAL

KADİME ACAR

NİHAT YİĞİTCAN

ALİ KARADUMAN

TOKİ Meram Gödene-Karadığın Deresi ve Selçuklu Sarayköy Sille müstakil arsa bölge belirleme kurası çekiliş sonuçları isim listesi TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

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