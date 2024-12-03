Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan Malatya Yeşilyurt 19 konut projesinde hak sahipleri için konut belirleme kurası gerçekleştiriliyor. İşte TOKİ Malatya Yeşilyurt 19 konut belirleme kura çekiliş sonuçları.