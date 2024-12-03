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TOKİ Malatya Yeşilyurt 19 konut belirleme kura çekiliş sonuçları

TOKİ Malatya Yeşilyurt 19 konut belirleme kura çekiliş sonuçları

10:073/12/2024, Salı
G: 3/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen Malatya Yeşilyurt 19 projesi hak sahipleri konut belirleme kurası çekilmekte. Proje kapsamında toplamda 404 konut bulunurken, 388 hak sahibi bulunmakta. İşte TOKİ Malatya Yeşilyurt 19 konut belirleme kura çekiliş sonuçları.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan Malatya Yeşilyurt 19 konut projesinde hak sahipleri için konut belirleme kurası gerçekleştiriliyor. İşte TOKİ Malatya Yeşilyurt 19 konut belirleme kura çekiliş sonuçları.

Süheyla Sarıbay

Aziz Şahin

Mustafa Güneş

Bekir Duru

Mehmet Akif Yaşar

Canan Aladağ

İsmail Aygül

Ali Aslan

Veysel Demir

Hasan Basri Demir

Ali OnayFikret Emre

Sabri Arslan

Hamit Akyol

Mehmete Kılınç

Abdulhakim Aktar

Yusuf Karatütük

Sebahat Şentürk

Songül Benli


TOKİ Malatya Yeşilyurt 19 konut belirleme kura çekiliş sonuçları isim listesi için tıklayın

#TOKİ
#Malatya
#Yeşilyurt 19 konut belirleme kura sonuçları

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