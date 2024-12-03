Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen Malatya Yeşilyurt 19 projesi hak sahipleri konut belirleme kurası çekilmekte. Proje kapsamında toplamda 404 konut bulunurken, 388 hak sahibi bulunmakta. İşte TOKİ Malatya Yeşilyurt 19 konut belirleme kura çekiliş sonuçları.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan Malatya Yeşilyurt 19 konut projesinde hak sahipleri için konut belirleme kurası gerçekleştiriliyor. İşte TOKİ Malatya Yeşilyurt 19 konut belirleme kura çekiliş sonuçları.
Süheyla Sarıbay
Aziz Şahin
Mustafa Güneş
Bekir Duru
Mehmet Akif Yaşar
Canan Aladağ
İsmail Aygül
Ali Aslan
Veysel Demir
Hasan Basri Demir
Ali OnayFikret Emre
Sabri Arslan
Hamit Akyol
Mehmete Kılınç
Abdulhakim Aktar
Yusuf Karatütük
Sebahat Şentürk
Songül Benli