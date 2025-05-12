Malatya Yeşilyurt İkizce Mahallesi’nde TOKİ tarafından hayata geçirilen 250 bin toplu konut projesi kapsamında 3+1 dairelerin hak sahiplerinin konutları belirleniyor. 3+1 tipi 848 adet konut arasından konut belirleme kurası çekiliyor. Konut belirleme kurasının ardından gayrimenkul satış sözleşmesi hak sahipleri tarafından 20 Mayıs 4 Temmuz tarihleri arasında Halk Bankası Malatya şubesinde imzalanacaktır. İşte TOKİ Malatya Yeşilyurt İkizce mahallesi 2. bölge 6. etap konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
TOKİ Malatya Yeşilyurt İkizce Mahallesi konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutların yerleri belirleniyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Malatya Yeşilyurt İkizce mahallesi 2. bölge 6. etap konut projesi kapsamında inşa ettirilen; 3+1 tipi 848 adet konut arasından Konut Belirleme Kurası gerçekleştirildi. İşte TOKİ Malatya Yeşilyurt İkizce mahallesi 2. bölge 6. etap konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, 20 Mayıs – 04 Temmuz 2025 tarihleri arasında T. Halk Bankası A.Ş. Malatya Merkez şubesinde imzalanabilecektir.
Proje kapsamında yedek hak sahiplerinin sözleşme imzalama tarihleri, asil hak sahiplerinin sözleşeme imzalama dönemi sonunda ayrıca bildirilecektir.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2026 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan hak sahipleri, 20 Mayıs – 04 Temmuz 2025 tarihleri arasında; T. Halk Bankası A.Ş. Malatya Merkez şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalanabilecektir.