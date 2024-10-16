TOKİ Mardin Artuklu Nur Mahallesi 250 bin sosyal konut kura belirleme sonuçları belli oluyor. Yatay mimari olarak yapılan 2+1 ve 3+1 konutların yerleri noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası belirlenecek. Kura sonrası TOKİ Artuklu Nur Mahallesi kura çekiliş sonuçları isim listesi canlı yayınla netleşmiş olacak. İşte TOKİ Mardin Artuklu Nur Mahallesi TOKİ konut belirleme kurası sonuçları tam listesi.
Mardin Artuklu Nur Mahallesi 420 Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen; toplam 78 adet konut için gerçekleştirilecek Konut Belirleme Kurası bugün saat 16:00’de TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayın ile yapılacak. Kuralara çekilir çekilmez TOKİ Mardin Artuklu konut belirleme kura sonuçları isim listesi burada yer alacaktır.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 23 Ekim 2024 – 31 Ekim 2024 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası Tüm Şubelerinde imzalanacaktır.
Söz konusu kurada konutu belirlenemeyen hak sahipleri, Mardin Artuklu 1600 / 250000 Sosyal Konut Projesi konut belirleme kurasına tekrar katılacaklardır. Konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşin, 240 ay vade ile satılacak olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2025 tarihinde uygulanacaktır.
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.