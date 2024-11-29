Mardin Midyat Ortaçarşı Mahallesi’nde TOKİ tarafından hayata geçirilen 354 toplu konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahiplerinin konutları belirleniyor. 2+1 nitelikli 35 adet ve 3+1 nitelikli 18 adet olmak üzere toplamda 53 adet konut için konut belirleme kurası çekiliyor. 2+1 konutları 316, 3+1 konut tipine ise 984 işi başvuruda bulunmuştu. İşte TOKİ Mardin Midyat Ortaçarşı Mahallesi konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
TOKİ Mardin Midyat konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutların yerleri belirleniyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 354 Konut Projesi kapsamında, Mardin Midyat Ortaçarşı Mahallesi Mahallesi Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 35 adet ve 3+1 nitelikli 18 adet olmak üzere toplamda 53 adet konut için Konut Belirleme Kurası yapılmakta. Kura çekilişleri TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayın ile yapılmakta. İşte TOKİ Mardin Midyat Ortaçarşı Mahallesi konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre 09 Aralık 2024 - 12 Aralık 2024 tarihleri arasında konut seçimi yapan hak sahipleri; peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı sözleşme imzalama tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.
Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra 2+1 tipinde 15 adet ve 3+1 tipinde 10 adet yedek hak sahibi belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.
Peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir.
Borç bakiyesi, tercih edilen peşinat miktarına göre 120 ay boyunca aylık taksitler halinde ödenecektir. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacaktır.
İlk taksit ödeme tarihi; Sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi; Temmuz 2025 ayından itibaren başlatılacaktır.
Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabileceklerdir.
Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Konut alıcısı, Gayrimenkul’ ün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.
Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 03 Aralık 2024, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 13 Aralık 2024, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 23 Aralık 2024 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.
MARDİN MERKEZ ORTAÇARŞI MAHALLESİ 354 KONUT PROJESİ SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER VE FİYAT LİSTESİ