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TOKİ Ordu Perşembe işyeri kura çekiliş sonuçları isim listesi belli oldu

TOKİ Ordu Perşembe işyeri kura çekiliş sonuçları isim listesi belli oldu

14:0217/12/2024, Salı
G: 17/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ilk evim ilk işyeri projelerinde yer alan Ordu Perşembe işyerleri kurası ile 50, 100, 150 ve 200 metre kare işyerleri hak sahipleri belirlenmekte. İşte Ordu Perşembe TOKİ işyeri kura çekiliş sonuçları isim listesi.

TOKİ işyeri kura çekilişleri başladı. TOKİ'nin Ordu’da ilk evim ilk işyerim projesine başvuran vatandaşlar, Perşembe işyerleri kura çekilişi sonuçlarını merakla bekliyor. TOKİ tarafından düzenlenen kura çekimiyle hak sahipleri belirlenmekte, sonuçlar ise kurumun resmi web sitesinden ve e-Devlet üzerinden duyulmakta. İşte TOKİ Youtube kanalı canlı yayında çekilen Ordu Perşembe 50, 100, 150 ve 200 metre kare işyerleri kurası sonuçları isim listesi.

Erman Bayram

Rüstem Hekim

Gökhan Akçay

Murat Atıcı

Türehan Türe

TOKİ Ordu Perşembe işyeri kurası sonuçları isim listesi

#TOKİ
#Ordu
#Perşembe işyeri kura sonuçları

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TOKİ Samsun Çarşamba ilk işyeri kurası çekiliş sonuçları isim listesi