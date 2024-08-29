Samsun TOKİ konut belirleme kuraları, şehirde uygun fiyatlı konuta sahip olmak isteyenlerin yakından takip ettiği bir konudur. Samsun'da gerçekleşen TOKİ konut belirleme kurası, vatandaşların büyük ilgi göstermekte. Samsun İlkadım Kıran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 2.etap 2. Bölge 710 Konut projesinde inşa ettirilen 2+1 tipi 13 ve 3+1 tipi 31 adet konut için konut belirleme kurası gerçekleştirildi. İşte TOKİ Samsun merkez konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Samsun İlkadım Kıran Mahallesi TOKİ kura çekiliş sonuçları araştırılıyor. Samsun İlkadım İlçesi Kıran Mahallesi. Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap 1. Bölge 694 Konut projesinde inşa ettirilen; 2+1 tipi 3 ve 3+1 tipi 4 adet konut, Samsun İli İlkadım İlçesi Kıran Mah. Kentsel Dönüşüm Projesi 2.etap 2. Bölge 710 Konut projesinde inşa ettirilen 2+1 tipi 13 adet ve 3+1 tipi 31 adet ile olmak üzere toplamda 51 adet konut için gerçekleştirilen konut belirleme kura sonuçları netleşti.
Konut belirleme kurasından sonra hak sahipleri tarafından 09 Eylül 2024 – 13 Eylül 2024 tarihleri arasında Gayrimenkul Satış Sözleşmesi; Ziraat Bankası İlyasköy Şubesi’nde imzalanacaktır.
Söz konusu projede çekilen kurada konutu belirlenemeyen hak sahipleri, Samsun Merkez 1700 / 250000 Sosyal Konut Projesi konut belirleme kurasına tekrar katılacaklardır. Aşağıda yer alan Projeler kapsamındaki konutlar kuraya dahil edilecektir.
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan Hak sahipleri 09 Eylül 2024 – 13 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Samsun İlyasköy Şubesi’nde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.
Sözleşme imzalama aşamasında aşağıdaki belgeler ibraz edilecektir. Başvuru dönemi itibariyle (Eylül/Ekim 2022) Samsun ili sınırları içinde son 1 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya il nüfusuna kayıtlı olduğunu gösterir belge, Eylül veya Ekim 2022 ayı itibariyle; Hane halkı gelirinin en fazla net 16.000 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
Engelli Kategorisinden başvuru yapanlar; Kendisi veya 18 yaşından küçük engelli çocuğu için Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) “Belgeyi” Emekli Kategorisinden başvuru yapanlar; Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren “Belgeyi”. (Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de sözleşme imzalayabilir. Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan kızları sözleşme imzalamayacaktır.)