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TOKİ Şanlıurfa merkez arsa bölge belireme kurası sonuçları isim listesi belirlendi

TOKİ Şanlıurfa merkez arsa bölge belireme kurası sonuçları isim listesi belirlendi

10:2330/12/2024, Pazartesi
G: 30/12/2024, Pazartesi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ilk evim ilk işyeri projelerinde yer alan Şanlıurfa merkez müstakil arsaların hak sahiplerin bölge belirleme kurası çekildi. Kura çekilişi neticesinde arsa bölge belireme kurası sonuçları isim listesi netleşti.

TOKİ Şanlıurfa merkez arsa bölge belireme kurası sonuçları isim listesi belirlendi. Toplamda 3 bin hak sahibinin olduğu projede 653 hak sahibinin bölge belirlemesi gerçekleştirildi. Kalan hak sahiplerinin ise plan çalışmalarının tamamlanmasının ardından Çalışkanlar bölgesinden hak sahibi olacaktır. İşte TOKİ Şanlıurfa merkez arsa bölge belireme kurası sonuçları isim listesi.

TOKİ Şanlıurfa merkez arsa bölge belireme kurası sonuçları isim listesi için tıklayın

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