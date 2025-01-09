TOKİ tarafından 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Sivas Zara 3. Etap sosyal konut projesinde hak sahipleri için 2+1 nitelikli 178 adet ve 3+1 nitelikli 80 adet olmak üzere toplamda 258 adet konut için konut belirleme kurası çekiliyor. İşte TOKİ Sivas Zara 3. etap konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
TOKİ Sivas Zara’da konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutların yerleri belirleniyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Sivas Zara 3. etap Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 178 adet ve 3+1 nitelikli 80 adet olmak üzere toplamda 258 adet konut için Konut Belirleme Kurası yapılmakta. Kura çekilişleri TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayın ile yapılmakta. İşte TOKİ Sivas Zara 3. etap konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, 13 – 24 Ocak 2025 tarihleri arasında projenin Temerküz Şubesi T. Halk Bankası A.Ş Zara/Sivas Şubesi’nde imzalanacaktır. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2025 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan Konut Hak Sahiplerinden, 13 – 24 Ocak 2025 tarihleri arasında T. Halk Bankası A.Ş Zara/Sivas Şubesi’nde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.