Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını amaçlaya sosyal konut hamlesi devam ediyor. Rize Muradiye'de başlatılan proje kapsamında, 178 konutluk projenin 41 dairesi kura yöntemiyle satışa çıkarılacak. Proje kapsamında 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri sunulurken, en uygun daire fiyatları 491.570,84 TL peşinat ve 120 ay vade ile 12.289,27 TL’den başlıyor. Peki Rize TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman?

1 /8 TOKİ Sosyal Konut Projesi, Türkiye’de dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmasını sağlamak amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen bir devlet destekli konut programıdır. Proje kapsamında, alt ve orta gelir gruplarına yönelik uygun fiyatlı konutlar inşa edilerek uzun vadeli ve düşük taksitli ödeme planları sunulmaktadır.

2 /8 Rize TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman? Rize Muradiye'de başlatılan proje kapsamında, 178 konutluk projenin 41 dairesi kura yöntemiyle satışa çıkarılacak. Başvurular, 16-20 Aralık 2024 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla yapılabilecek.

3 /8 Proje kapsamında 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri sunulurken, en uygun daire fiyatları 491.570,84 TL peşinat ve 120 ay vade ile 12.289,27 TL’den başlıyor. Özellikle 2+1 daireler, uygun ödeme planı sayesinde dar gelirli vatandaşların erişimine açık olacak.

4 /8 TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman? Satışa sunulan konutların hak sahipleri, 26 Aralık 2024’te yapılacak kura ile belirlenecek.

5 /8 Kura sonucunda asil hak sahipleri, 6-10 Ocak 2025 tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerini tamamlayacak.

6 /8 Yedek hak sahipleri ise 15-16 Ocak 2025 tarihlerinde işlem yapabilecek. Detaylı bilgilere TOKİ’nin resmi internet sitesi www.toki.gov.tr üzerinden ulaşılabilir.

7 /8