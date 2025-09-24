YENİ TOKİ SOSYAL KONUT KAMPANYASI NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yaşanan 6,2'lik deprem ve beklenen İstanbul depremine etkilerine ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Murat Kurum, depremden sonra az hasar almış tüm vatandaşların Yarısı Bizden kampanyasına dahil edileceğini açıkladı.

Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: "Yıl sonunda 81 ili kapsayan bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı yapmış olacağız. Evi olmayan gençler, emekliler ev sahibi olabilecekler.

Tüm Türkiye’de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız. Detaylarını sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak. Tüm gücümüzle İstanbul’da olacağız. 2025’deki kentsel dönüşümle ilgili bu müjdeyi vermiş olalım.

6,2’lik deprem sonrası az hasar almış tüm vatandaşlarımızı Yarısı Bizden kampanyasına dahil edeceğiz. Vatandaşlarımız rıza gösteriyorsa bu dönüşüm sürecine onları dahil etmiş olacağız."



