TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla yeni bir sosyal konut projesi başlatmayı planlıyor. Bakan Murat Kurum, "Yıl sonunda 81 ili kapsayan bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı yapmış olacağız. Evi olmayan gençler, emekliler ev sahibi olabilecekler." dedi. Yeni konutlar nüfusa göre il ve ilçelerde inşa edicek. Peki, E-Devlet TOKİ 500 bin konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte, TOKİ sosyal konut başvuru ekranı ve TOKİ sosyal konut başvuru tarihi hakkında bilgiler.
TOKİ 250 bin konut projesi başvurusu için tarih ve şartlar merak konusu. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ, 250 bin sosyal konut projesi kapsamında başvuruları belirli tarihler arasında kabul ediyor. Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, belirlenen gelir sınırını aşmamak ve ikamet şartlarını sağlamak yer alması bekleniyor. Vatandaşlar E-Devlet TOKİ başvuru ekranı ile TOKİ 250 bin konut başvuru şartları, ödeme planı ve başvuru tarihlerini beklemeye başladı. İşte detaylar.
YENİ TOKİ SOSYAL KONUT KAMPANYASI NE ZAMAN?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yaşanan 6,2'lik deprem ve beklenen İstanbul depremine etkilerine ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Murat Kurum, depremden sonra az hasar almış tüm vatandaşların Yarısı Bizden kampanyasına dahil edileceğini açıkladı.
Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: "Yıl sonunda 81 ili kapsayan bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı yapmış olacağız. Evi olmayan gençler, emekliler ev sahibi olabilecekler.
Tüm Türkiye’de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız. Detaylarını sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak. Tüm gücümüzle İstanbul’da olacağız. 2025’deki kentsel dönüşümle ilgili bu müjdeyi vermiş olalım.
6,2’lik deprem sonrası az hasar almış tüm vatandaşlarımızı Yarısı Bizden kampanyasına dahil edeceğiz. Vatandaşlarımız rıza gösteriyorsa bu dönüşüm sürecine onları dahil etmiş olacağız."
TOKİ Sosyal konut başvurusu ne zaman başlayacak?
TOKİ sosyal konut projesiyle ilgili gelişmeler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. TOKİ 2025 sosyal konut başvuru tarihleri ve şartları, gündemin önemli konularından biri haline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem bölgelerindeki inşa faaliyetlerinin büyük oranda biteceği yaz aylarından itibaren ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz. Sabit ücretli vatandaşlarımızın satın alabileceği fiyatlarla üreteceğimiz konutları 1+1 bir gibi. Bunlarla inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızı da konut sahibi yapmanın adımlarını atacağız. Böylece konut ve kira fiyatlarında oluşan balon kendiliğinden sönmeye başlayacaktır." dedi.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu. Bugün Kütahya’nın Altıntaş İlçesi’ndeki konutların ihalesiyle başlayan süreç Haziran 2025’te tamamlanacak. Projeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık.
Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik. Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz.
TOKİ 250 bin konut projesi hangi illerde var?
Bu projeyle yerel ve yatay mimariye uygun çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olabilecek. 81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ’den yapılan duyuruda, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak” denildi.
250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yer alan İlk Evim Projesi'nde ise ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesi tamamlandı. 24 bin 343 konutun hak sahipleri belirlendi.
TOKİ 250 bin konut projesinde takvim belli oldu mu?
Öte yandan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu.
Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal konut seferberliği başlattı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal konut seferberliği başlatıyor. Toplu Konut idaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzaladığı "Ülke Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları Genelgesi" 81 ilin valiliklerine gönderildi. Genelgede sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belgeler talep edildi.
Anayasadaki 'konut hakkının' vurgulandığı genelgede, 'Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre kartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler' hükmü hatırlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından Türkiye genelinde konut sahibi olmayan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sosyal konut uygulamalarının hayata geçirileceği belirtildi.
Kent merkezi ve ilçe merkezlerinde, nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapımının planlandığı vurgulandı. Valilere yeterli büyüklükte, öncelikle Hazine ya da belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi yönünde talimat verildi.
Yazıda yer tespit işlemlerinin detayları şöyle anlatıldı: 100 konut için imarlı olarak yaklaşık 10 bin metrekare, imarsız olarak yaklaşık 20 bin metrekare büyüklüğünde alan gerekeceği düşünülmekte olup; arazi yapısı, eğim, arazinin yerleşime uygunluk durumu vb. etmenlerle bu büyüklükler artabilecektir.
Arsa ya da arazi tespitinde bu büyüklüklerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Altyapı ve ulaşım olanaklarına yakın, arazi topoğrafyası bakımından konut yapımına uygun olan alanların tercih edilmesi gerektiğinin altı çizilerek, tarım, orman, sulama bölgesi, sit bölgesi gibi alanları içermeyen arazilerle ilgili bilgilerin toplanıp Bakanlığa iletilmesi istendi.
Valiliklerden mülkiyet sınırlarının sayısal verileri, var ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli onaylı imar planları, planı bulunmuyor ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli halihazır haritalar, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları, taranmış pafta örnekleri talep edildi.
TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler?
Ancak konut başvuruları tarihi ve şartları için henüz açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
TOKİ'nin önceki projelerinde aranan genel başvuru şartları şu şekildedir:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet ediyor olmak veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak.
Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil bir konutun bulunmaması.
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 14.000 TL olması (İstanbul için bu sınır 16.000 TL olarak uygulanmaktadır).
Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olmak (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır).
Bir hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapılması.
Bu şartlar, yeni projelerde güncellenebilir. Bu nedenle, güncel başvuru şartlarını TOKİ'nin resmi web sitesinden takip etmeniz önemlidir.
Planlanan projede, kent ve ilçe merkezlerinde nüfusa göre konut inşası hedefleniyor. Nüfusu 10.000 ve daha az olan ilçelerde en az 100 konut, nüfusu 10.000'den fazla olan ilçelerde ise en az 500 konut yapılması planlanıyor. Ayrıca, konutların çevre dostu, enerji verimli ve iklim dostu malzemelerle inşa edilmesi hedefleniyor.