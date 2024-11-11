TOKİ’nin sosyal konut yapacağı il ve ilçeler belli oldu. TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hayata geçirilmesiyle birlikte dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması hedefleniyor. Türkiye genelinde çeşitli illerde inşa edilen sosyal konutlar, kadınlara uygun fiyatlarla ev sahibi olma fırsatı mevcut. 70 ilde 165 bin 55 sosyal konut için çıkılan ihaleye göre, en fazla konut İstanbul'da yapılacak. Peki TOKİ hangi il ve ilçelerde konut yapacak? İşte 250 bin sosyal konut yapılacak şehirler.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar ve orta gelirli bir ev sahibi yapmayı amaçlayan "250 Bin Sosyal Konut Projesi"ni hayata geçirmeye devam ediyor. Bu proje kapsamında 70 ilde 165 bin 55 sosyal konut için çıkılan ihaleye göre, en fazla konut İstanbul'da yapılacak. Peki TOKİ konut projesi hangi illerde yapılıyor? TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne giren il ve ilçeler.
Türkiye'de TOKİ eliyle 2019-2023 döneminde 200 bin 68 konutun inşaatı tamamlanarak, hak sahiplerine teslim edildi. Bunların yaklaşık yüzde 90'ını sosyal konutlar oluşturdu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında ihalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı.
Buna göre, 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek. Böylece 128 bin 378'i büyük şehirlerde olmak üzere 70 ilde toplam 165 bin 55 sosyal konut için ihale yapılacak. Böylece 250 Bin Sosyal Konut Projesinde tüm konutların ihale süreçleri tamamlanmış olacak.
250 bin sosyal konut projesi hangi ilde kaç konut inşa edilecek?
İhaleye çıkılan 165 bin 55 sosyal konutun 128 bin 378'i büyükşehirlerde yapılacak. Konutların büyük çoğunluğu sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de inşa edilecek.
İstanbul'da TOKİ sosyal konutları nerede yapacak?
İstanbul'un Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri ilçelerinde 48 bin 416,
Ankara'da TOKİ sosyal konutları nerede yapacak?
Ankara'nın Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı, Etimesgut ilçelerinde 13 bin 646,
İzmir'de TOKİ sosyal konutları nerede yapacak?
İzmir'in Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla, Torbalı ilçelerinde 11 bin 325 konut yapılacak.
Diğer büyükşehirlerde ihalesine çıkılacak konut sayıları şöyle: "Antalya'nın Merkez, İbradı, Gazipaşa, Kaş, Demre, Akseki, Manavgat, Korkuteli, Alanya, Kemer, Finike ilçelerinde 6 bin 799;
Aydın'da TOKİ sosyal konutları nerede yapacak?
Aydın'ın Karpuzlu, Bozdoğan, Yazıkent, Didim, İncirliova, Söke, Germencik ilçelerinde 682;
Bursa'da TOKİ sosyal konutları nerede yapacak?
Bursa'nın Karacabey, Harmancık, Yenişehir, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Kestel ilçelerinde 6 bin 305;
Balıkesir'de TOKİ sosyal konutları nerede yapacak?
Balıkesir'in Sındırgı, Bigadiç, Dursunbey, Susurluk, Savaştepe, Havran, Balya, Marmara, Çınarlı, Ayvalık, Bandırma ilçelerinde 2 bin 339;
Denizli'de TOKİ sosyal konutları nerede yapacak?
Denizli'nin Merkez, Acıpayam, Çal, Kale, Serinhisar, Beyağaç, Honaz, Babadağ, Bozkurt, Çardak, Tavas ilçelerinde 2 bin 300;
Erzurum’da TOKİ sosyal konutları nerede yapacak?
Erzurum'un Merkez, İspir, Şenkaya, Pasinler, Horasan, Narman, Çat, Olur ilçelerinde 1349; Eskişehir'in Merkez, Mihalgazi, Günyüzü, Mahmudiye, Han, Seyitgazi ilçelerinde 2 bin 394;
Kayseri’de TOKİ sosyal konutları nerede yapacak?
Kayseri'nin Merkez, Akkışla, İncesu Özvatan, Yahyalı ilçelerinde 2 bin 711;
Kocaeli’de TOKİ sosyal konutları nerede yapacak?
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 1150; Konya'nın Merkez, Kulu, Akşehir, Kadınhanı, Doğanhisar, Ereğli, Karapınar, Ilgın, Bozkır, Çeltik, Beyşehir, Çumra, Hadim ilçelerinde 5 bin 300;
Manisa’da TOKİ sosyal konutları nerede yapacak?
Manisa'nın Akhisar, Yunusemre, Salihli, Saruhanlı, Gördes, Kırkağaç, Soma, Alaşehir, Şehzadeler ilçelerinde 3 bin 334;
Mardin’de TOKİ sosyal konutları nerede yapacak?
Mardin'in Artuklu, Dargeçit, Mazıdağı, Yeşilli, Kızıltepe ilçelerinde 1476;
Mersin’de TOKİ sosyal konutları nerede yapacak?
Mersin'in Merkez, Silifke, Anamur, Tarsus, Mut, Toroslar ilçelerinde 5 bin 40;
Muğla’da TOKİ sosyal konutları nerede yapacak?
Muğla'nın Merkez, Kavaklıdere, Yatağan, Bodrum ilçelerinde 1915;
Ordu’da TOKİ sosyal konutları nerede yapacak?
Ordu'nun Merkez, Çamaş, Ünye, Gölköy, Çaybaşı, Akkuş, Fatsa, Mesudiye ilçelerinde 2 bin 3;
Sakarya’da TOKİ sosyal konutları nerede yapacak?
Sakarya'nın Kocaali, Taraklı, Ferizli, Adapazarı, Hendek ilçelerinde 2 bin 678;
Samsun’da TOKİ sosyal konutları nerede yapacak?
Samsun'un Merkez, Ondokuzmayıs, Çarşamba, Canik, Ladik, Asarcık, Vezirköprü, Bafra, Kavak, Havza ilçelerinde 3 bin 318;
Trabzon’da TOKİ sosyal konutları nerede yapacak?
Trabzon'un Muratlı, Çorlu, Hayrabolu, Saray ilçelerinde 1989;
Van’da TOKİ sosyal konutları nerede yapacak?
Van'ın Merkez, İpekyolu, Gevaş, Özalp, Çaldıran, Muradiye ilçelerinde 1900."