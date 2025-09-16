Hep söylediğimiz gibi şu anda dünyada 2 yılda 300 bin konutu yapıp bitirecek, alnının akıyla teslim edecek Türkiye'den başka bir ülke yoktur. Şu anda saatte 23, günde 550 konut üretecek tecrübeye, birikime ve azme sahip Türkiye'den başka bir ülke yoktur. Allah'ın izniyle 6 Şubat sabahı söz verdiğimiz gibi 11 ilimizde evine girmeyen, yuvasına kavuşmayan hiçbir kardeşimizi bırakmamak üzere gece gündüz çalışmaya ve 11 ilimizde 453 bin hak sahibi vatandaşımıza yuvalarını teslim etmeye gayret etmeye çalışacağız."

Kahramanmaraş'ta 45 bin ev ve iş yerini tamamladıklarını, buralarda hayatın başladığını ifade eden Kurum, 29 bin konutun ve iş yerinin yapımının olanca hızıyla devam ettiğini aktardı.