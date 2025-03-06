TOKİ, dar gelirli vatandaşlar için kira öder gibi ev sahibi olma imkanı sunan sosyal konut projeleri için kolları sıvadı. Yapımı tamamlanan TOKİ konutları ise tek tek teslim ediliyor. Kırklareli, Çorum, Gaziantep konutları hak sahiplerine verilmeye başlandı. İşte TOKİ sosyal konut teslim tarihleri.
TOKİ sosyal konutları, uygun fiyatlı ve kaliteli konutlara erişim imkanı sunarak birçok ailenin ev sahibi olmasına olanak sağlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgelerindeki inşa faaliyetlerinin büyük oranda biteceği yaz aylarından itibaren ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz." dedi. TOKİ tarafından yapımı gerçekleştirilen sosyal konutlar teslim edilmeye başlandı. Peki TOKİ sosyal konutlar hangi illerde teslim edilecek? İşte Sosyal konut TOKİ teslim tarihleri.
TOKİ Kırklareli Babaeski konutları ne zaman teslim edilecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kırklareli Babaeski Alpullu Mahallesi'nde yapımına başlanan 91 adet sosyal konut tamamlandı.
Tamamlanan konutlar, 26 Şubat – 14 Mart 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.
Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.
Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.
TOKİ Çorum Uğurludağ konutları ne zaman teslim edilecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Çorum Uğurludağ'da yapımına başlanan 151 sosyal konut tamamlandı.
Tamamlanan konutlar, 05 - 21 Mart 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.
Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.
Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.
TOKİ Kırklareli Pınarhisar konutları ne zaman teslim edilecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kırklareli Pınarhisar Camikebir Mahallesi'nde yapımına başlanan 204 sosyal konut tamamlandı.
Tamamlanan konutlar, 24 – 28 Şubat 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.
Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.
Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.
TOKİ Gaziantep Şehitkâmil konutları ne zaman teslim ediliyor?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Gaziantep Şehitkâmil Kuzeyşehir Mahallesi'nde yapımına başlanan 544 sosyal konut tamamlandı.
Tamamlanan konutlar, 25 Şubat – 31 Mart 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.
Gaziantep Şehitkâmil Kuzeyşehir 7. Etap 1. Kısım 1. Bölge konut projesi, 2+1 nitelikli 412 daire ve 3+1 nitelikli 132 daireden oluşuyor.
Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.
TOKİ Kırklareli Merkez Hamidiye Mahallesi konutları ne zaman teslim edilecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kırklareli Merkez Hamidiye Mahallesi'nde yapımına başlanan 158 sosyal konut tamamlandı.
Tamamlanan konutlar, 26 Şubat – 07 Mart 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.
Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.
Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.