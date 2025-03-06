TOKİ sosyal konutları, uygun fiyatlı ve kaliteli konutlara erişim imkanı sunarak birçok ailenin ev sahibi olmasına olanak sağlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgelerindeki inşa faaliyetlerinin büyük oranda biteceği yaz aylarından itibaren ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz." dedi. TOKİ tarafından yapımı gerçekleştirilen sosyal konutlar teslim edilmeye başlandı. Peki TOKİ sosyal konutlar hangi illerde teslim edilecek? İşte Sosyal konut TOKİ teslim tarihleri.