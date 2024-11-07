TOKİ ilk evim arsa projesi kapsamında arsa tahsis tarihleri ve yerleri merak konusu. TOKİ, "İlk Evim Arsa" projesi kapsamında Van’daki müstakil ve müşterek arsa teslimatlarına ilişkin takvimi açıkladı. 3 bin 588 altyapılı konut amaçlı arsanın elektrik, su, doğal gaz altyapıları ve planları tamamlandı ve inşaata hazır hale getirildi. Peki Van TOKİ arsalar ne zaman verilecek teslim tarihi ne zaman? İşte Van TOKİ arsa tahsis tarihleri.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde başlattığı "İlk Evim Arsa" projesi kapsamında Van’daki arsa teslimatlarının tarihlerini açıkladı. İhtiyaç sahiplerini uygun fiyatlı arsa sahibi yapmayı hedefleyen bu projede, altyapı çalışmaları tamamlanan arsalar inşaat yapmaya hazır halde teslim edilecek. Peki Van’da TOKİ ilk evim arsalar ne zaman teslim edilecek? İşte TOKİ Van ilçelere göre arsa tahsis tarihleri.
TOKİ Van arsa tahsis tarihleri
VAN MERKEZ Müstakil 1,000 0 Aralık 2024
VAN MERKEZ Müstakil 1,000 0 Temmuz 2025
VAN BAŞKALE Müstakil + Müşterek 4 1 Nisan 2025
VAN ERCİŞ Müstakil + Müşterek 768 217 Mart 2025
VAN ERCİŞ Müstakil 351 0 Temmuz 2025
VAN GEVAŞ Müstakil 98 0 Mayıs 2025
VAN GEVAŞ Müstakil + Müşterek 82 27 Temmuz 2025
VAN MURADİYE Müstakil + Müşterek 24 4 Mart 2025
VAN ÖZALP Müstakil + Müşterek 10 2 Mart 2025
TOKİ arsalarına ev yapımı ne zaman başlayacak?
Arsa tapu tescil belgesini alan vatandaşlar, konut inşaatına başlayabilecekler. Konutlar, 350 ile 500 metrekarelik arsalarda en fazla brüt 150 metrekare olacak ve zemin artı 4 veya artı 5 katı geçmeyecek.
TOKİ ilk evim arsasına kaç yılda ev yapılması zorunlu?
Kampanya duyurulduğunda arsaların 2 yıl içinde teslim edileceği vaat edilmişti ve bu süreç şimdi başladı. Konutlar için de 2 yıl içinde tamamlama şartı getirildi. İki yılda konutunu bitiremeyen hak sahiplerinden arsa bedelinin yüzde 10'u kesilerek geri alınacak.
TOKİ Arsa ödeme planı
Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.
Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır. Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır. Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır. İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır.
Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile tapu senedinin tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.
Tahsis sahipleri belirtilen inşaat yapma şartlarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu şarta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın ödemiş olduğu bir bedel var ise %10'u kesilerek kalan meblağ iade edilerek geri alınır. İlk Evim Arsa Projesi kapsamında yapılan tüm işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Tapu devri esnasında döner sermaye harcı, tahsis sahibi tarafından ödenir.
Arsa için yapılan müracaat sayısının öngörülen arsa sayısından fazla olması halinde, noter kurası ile öngörülen arsa sayısının %20 fazlası kadar yedekli olarak hak sahibi belirlenecektir. İmar planlarının onaylanması, imar uygulamasının sonuçlanarak tescil olmasının akabinde, belirlenen hak sahipleri arasında noter kurası ile arsalar belirlenecektir.
Noter kurası ve diğer duyurular İdaremiz www.toki.gov.tr internet adresinde yayımlanacak olup, başka bir ilan, duyuru ve bilgilendirme yapılmayacaktır. İmar planı çalışmaları sonucu arsaların belirlenmesi ve altyapı çalışmalarının (elektrik, su kanalizasyon) tamamlanmasını müteakiben inşaat yapımına ait süreler başlayacaktır.