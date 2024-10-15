TOKİ’nin peşin ödeme indirim kampanyası sona eriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı borçlarına ilişkin peşin ödemede yüzde 25'lik indirim kampanya tarihi bitmek üzere. TOKİ indirim kampanyası 18 Ekim 2024 tarihinde sona eriyor. Peki, kimler TOKİ kampanyasına katılabilir, Borcun tamamını kapatmayanlar indirimden yararlanabilir mi? İşte detaylar.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı borçlarına ilişkin peşin ödemede yüzde 25'lik indirim kampanyasının 18 Ekim'de sona ereceğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TOKİ'nin peşin ödemede yüzde 25'lik indirim kampanyası 18 Ekim'de sona eriyor. Peki, kimler TOKİ kampanyasına katılabilir, Borcun tamamını kapatmayanlar indirimden yararlanabilir mi? İşte detaylar.
TOKİ'den ev ve iş yeri satın alanlar, borç bakiyesinin peşin kapatılması durumunda yüzde 25 oranında indirimden faydalanabiliyor. 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar satın alınan konutların sahipleri, geri ödeme taksitleri en geç 2023 yılı Haziran sonu itibarıyla başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olan vatandaşlar kampanyaya başvurabiliyor.
Borcun tamamını kapatamayacak olanlar da kalan borç bakiyesinin yüzde 25 ve daha fazlasını ödemek isterlerse yine yüzde 25 indirimden faydalanabiliyor. Başvurular, satış işlemlerinin gerçekleştiği bankalara yapılıyor. Kampanyadan yararlanabilmek için geriye dönük taksit ya da emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor" denildi.
BORCUN TAMAMINI KAPATAMAYANLAR DA İNDİRİMDEN YARARLANABİLİR
Borcun tamamını kapatamayacak olanlar da kalan borç bakiyesinin yüzde 25 ve daha fazlasını ödemek isterlerse yine yüzde 25 indirimden faydalanabiliyor. Başvurular, satış işlemlerinin gerçekleştiği bankalara yapılıyor.
Kampanyadan yararlanabilmek için geriye dönük taksit ya da emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor.
TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASINA KİMLER KATILABİLİR?
2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar satın alınan konutların sahipleri, geri ödeme taksitleri en geç 2023 yılı Haziran sonu itibarıyla başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olan vatandaşlar kampanyaya başvurabiliyor.
TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURU NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?
Vatandaşlar, satış işlemlerinin gerçekleştiği bankaya başvuruda bulunabilecek. Ödenmesi gereken tutar da bankadan öğrenebilecek.
KISMİ ÖDEMEYE DE İNDİRİM KOLAYLIĞI SAĞLANACAK
Borcun tamamını kapatamayacak olan alıcılar da kalan borç bakiyesinin yüzde 25 ve daha fazlasını ödemek isterlerse yine yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.