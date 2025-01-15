TOKİ’den ev alacak vatandaşlar TOKİ başvuru şartlarını, arsa, konut ve işyeri satışlarının yanında sözleşmelere ilişkin araştırma yapılmakta. Peki TOKİ’de kurada adım çıktı ve sözleşmeli günümü kaçırdım hakkım iptal olur mu?
TOKİ kurasında adınız çıktıysa, ancak sözleşme gününüzü kaçırırsanız bu süreçte ne yapılacağı merak konusu. TOKİ, genellikle sözleşme işlemleri için belirli bir süre tanır. Peki TOKİ kurasında adım çıktı ve sözleşme günümü kaçırdım hakkım iptal olur mu?
Sözleşme imzalamadım TOKİ'den konut alma hakkım iptal edilebilir mi?
Sözleşme imzalamayan, banka komisyonu ve damga vergisi ödemeyen ve ayrıca konut tesliminde KDV yatırmayan hak sahiplerinin konut alma hakları iptal edilir. Yine gerçeğe uygun beyanda bulunmayanların da konut alma hakları iptal edilir.
TOKİ sözleşmesi ne zaman yapılır?
TOKİ sosyal konut projelerinin belirlenmesinin ardından binaların temelinin atılmasından sonra sözleşme imzalanarak ödemenin gerçekleşmesi gerekmektedir.
Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi halinde ödediğim taksitleri geri alabilecek miyim?
Sözleşmenin feshi halinde başvuru bedeli, peşinat ve taksitler; masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilir. Vergiler ve banka komisyonu geri ödenmez. Konut tesliminden sonra geçen süre zarfında işletilecek kira bedeli de peşinat ve taksit toplamından düşürülür.
Sözleşme imzalama aşamasında ibraz etmem gereken belgeler neler?
1. İl/İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği ve adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuranlar için 3 (üç ) yıl), 2. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç olmak üzere diğer 3 kategoriden hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar, İl/İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü’nden başvuru sahibinin kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair belge.
Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi halinde ödediğim taksitleri geri alabilecek miyim?
Sözleşmenin feshi halinde başvuru bedeli, peşinat ve taksitler; masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilir. Vergiler ve banka komisyonu geri ödenmez. Konut tesliminden sonra geçen süre zarfında işletilecek kira bedeli de peşinat ve taksit toplamından düşürülür.
TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?
Sözleşme imzalama tarihini takip eden aydan itibaren taksit ödemeleri başlamaktadır.