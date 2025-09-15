Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için 'Yüzde 25 İndirim Kampanyası' düzenliyor. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 25 oranında indirim yapılacak. Peki TOKİ'nin indirim kampanyası ne zaman başlıyor, kimler faydalanacak, başvuru şartları neler? İşte detaylar.

1 /9 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), vatandaşların taleplerine yanıt olarak, devam eden ödemeleri bulunan konut ve iş yerleri için "Yüzde 25 Erken Ödeme İndirim Kampanyası" başlatıyor. Peki TOKİ'nin indirim kampanyası ne zaman başlıyor? Yüzde 25 TOKİ indirim kampanyasından kimler faydalanacak, başvuru şartları neler?

2 /9 TOKİ'nin indirim kampanyası ne zaman başlıyor? Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 25 oranında indirim yapılacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 22 Eylül – 17 Ekim 2025 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.

3 /9 TOKİ indirim kampanyası ara ödeme olacak mı? Yüzde 25 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde, yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek.

4 /9 TOKİ indirim kampanyası son başvuru tarihi ne zaman? Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 22 Eylül – 17 Ekim 2025 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

5 /9 TOKİ indirim kampanyasından yararlanma şartları neler, kimler yüzde 25 indirimden yararlanacak? İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.

6 /9 Kampanyadan, TOKİ tarafından satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek.

7 /9 Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak.

8 /9 Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.