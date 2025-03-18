TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2025 | Torba yasa ne zaman Meclis'e gelecek? Emekli ikramiyesi, erken emeklilik...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2025 Torba Kanun Teklifi'ni görüşmeye devam ediyor. Bayram ikramiyesinin 4 bin TL'ye yükseltilmesi, doğum yardımı tutarındaki artış ve diğer sosyal düzenlemeler milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. AK Parti'nin hazırladığı torba yasa teklifinin içeriği merak edilirken, teklifin Meclis’ten geçerek yasalaşması bekleniyor. Peki, torba yasa ne zaman çıkacak? İşte, detaylar…
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2025 Torba Kanun Teklifi ve birçok önemli düzenlemeyi görüşmek üzere mesaisine devam ediyor. Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi artışı ve doğum yardımı tutarındaki zam gibi konular, gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. AK Parti'nin hazırladığı torba yasa teklifinin içeriği büyük merakla takip edilirken, düzenlemenin ne zaman yasalaşacağı konusunda gözler Meclis takvimine çevrildi. Peki, torba yasa ne zaman çıkacak? İşte detaylar…
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ YÜKSELTİLİYOR
Torba Kanun Teklifi'nin dikkat çeken başlıklarından biri, emekli bayram ikramiyelerinin artırılmasıyla ilgili düzenlemeyi içeriyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, mevcut doğum yardımlarının artırıldığını ve emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltileceğini açıkladı. Bu düzenleme, emekliler için büyük bir müjde olarak görülüyor. Meclis'teki çalışmalar tamamlandıktan sonra bayram ikramiyelerindeki artışın önümüzdeki hafta yürürlüğe girmesi bekleniyor.
DOĞUM YARDIMINA YENİ DÜZENLEME
AK Parti, doğum yardımlarına yönelik önemli bir düzenleme getirdi. Teklif ile birlikte doğum yardımı miktarları artırıldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bu düzenlemenin ailelerin mali yükünü hafifletmek ve doğum oranlarını artırmak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Bu adım, aileleri destekleme adına önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
İKLİM KANUNU TEKLİFİ: TÜRKİYE'NİN YEŞİL GELECEĞİ İÇİN ADIM
Torba Kanun Teklifi'nde yer alan bir diğer önemli konu ise İklim Kanunu Teklifi. Türkiye'nin ilk İklim Kanunu, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik stratejileri içeriyor. Teklif kapsamında her ilde, vali başkanlığında kurulacak İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulları ile çevresel politikaların uygulanması sağlanacak. Ayrıca, sera gazı emisyonları ve net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda çeşitli teşvik mekanizmaları devreye alınacak.
SİBER GÜVENLİK KANUNU TEKLİFİ: DİJİTAL GÜVENLİKTE YENİ ADIMLAR
TBMM Genel Kurulu'nda Siber Güvenlik Kanunu Teklifi de yoğun şekilde tartışılacak. Teklif, dijital güvenlik alanında yerli ve milli ürünlerin tercih edilmesini öngörüyor. Bunun yanı sıra, kişisel verilerin korunmasına yönelik yeni düzenlemeler ile gereksiz veri saklanmasının önüne geçilecek. Siber Güvenlik Kurulu oluşturularak, Cumhurbaşkanı ve çeşitli bakanlar tarafından dijital güvenlik konusunda kararlar alınması sağlanacak.
KARAYOLLARI TAŞIMA KANUNU: CEZA ARTIŞLARI VE YENİ DÜZENLEMELER
Torba yasa teklifinde yer alan bir diğer dikkat çeken düzenleme Karayolları Taşıma Kanunu'na ilişkin idari para cezalarının artırılması oldu.
Bununla birlikte, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) çalışanlarına "Eurocontrol havacılık tazminatı" verilmesi de teklif kapsamında yer alıyor. Bu düzenlemelerle, taşıma sektöründeki düzenin güçlendirilmesi ve çalışan haklarının iyileştirilmesi hedefleniyor.
ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI VE YENİ GELİŞMELER
TBMM'nin araştırma komisyonları, bu hafta önemli gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacak. Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, kadın haklarına ilişkin önemli raporlar sunacak. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, uluslararası araştırmacıları ağırlayarak yapay zeka alanındaki yenilikleri değerlendirecek. Bu toplantılarda, teknolojinin toplumsal etkileri ve yapay zeka alanındaki gelişmeler üzerine derinlemesine tartışmalar yapılması bekleniyor.
TORBA KANUN TEKLİFİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Torba Kanun Teklifi, TBMM'deki görüşmelerin ardından yasalaşacak ve içeriğindeki düzenlemeler Türkiye'de birçok alanda değişikliklere yol açacak.
Özellikle emekli ikramiyesi zammı, doğum yardımı artışları ve çevre yasaları gibi başlıklar, ülkenin sosyal ve ekonomik yapısını etkileyecek. Teklifin önümüzdeki hafta yasalaşması bekleniyor.