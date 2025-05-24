TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2025: Torba yasa ne zaman Meclis'e gelecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2025 Torba Kanun Teklifi ve birçok önemli düzenlemeyi görüşmek üzere mesaisine devam ediyor. Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi artışı ve doğum yardımı tutarındaki zam gibi konular, gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. AK Parti'nin hazırladığı torba yasa teklifinin içeriği büyük merakla takip edilirken, düzenlemenin ne zaman yasalaşacağı konusunda gözler Meclis takvimine çevrildi. Peki, torba yasa ne zaman çıkacak? İşte detaylar…