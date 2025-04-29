TORBA YASA SON GELİŞMELER 29 NİSAN! Ev hanımlarına emeklilik, Bağ-Kur prim eşitlemesi ne zaman onaylanacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2025 Torba Kanun Teklifi kapsamında milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemeleri görüşmeye devam ediyor. Özellikle emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesinin artırılması ve doğum yardımı tutarındaki zam gibi sosyal destekler gündemin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. AK Parti tarafından sunulan teklifin detayları kamuoyunda yakından takip edilirken, torba yasanın ne zaman yürürlüğe gireceği ise Meclis takvimine bağlı olarak şekillenecek. Düzenlemenin önümüzdeki haftalarda yasalaşması bekleniyor.