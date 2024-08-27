Torba yasada 8 madde şekillendi: OVP ile hayata geçecek! 3600 ek gösterge, emekli maaşı, SGK-Bağkur prim eşitliği, taşerona kadro...

TBMM'nin yeni yaşam dönemi, yoğun ve özet bir gündemle başlayacak. Emekli maaşı artışları, kamuda esnek çalışma modelleri, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik, SGK ve Bağ-Kur prim eşitliği gibi vatandaşları ilgilendiren pek çok düzenleme, 8 temel reform altında milletvekillerinin başına gelecek. Orta Vadeli Programı'nda (OVP) yer alan bu reformlar, yasal düzenlemeler haline getirilerek hayata geçirilecek. Bu reformlar arasında emeklilik hayatından çalışma hayatına, sosyal güvenlikten kadınların emeklilik haklarına kadar pek çok alanda değişiklik yapılması planlanıyor.

1 / 10 Türkiye Büyük Millet Meclisi, yılın son çeyreğinde yeni yasama dönemine başlayacak ve yoğun bir gündemle çalışmalara devam edecek. Meclis'in gündeminde, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren ve onların hayatını önemli ölçüde değiştirecek 8 büyük reform bulunuyor. Bu reformlar arasında özellikle sosyal konular öne çıkıyor.

2 / 10 Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde hükümet tarafından hazırlanan ve yasal düzenlemelerle hayata geçirilecek olan reformlar, milyonlarca emekli ve çalışanı ilgilendiriyor. İşte bu yeni dönemde gündeme gelmesi beklenen önemli değişiklikler...

3 / 10 1) Emekli Maaşı Bağlama Sistemi Nedir?: Emekli aylığı bağlama formülleri yeniden gözden geçirilecek ve sistem sadeleştirilecek. Amaç: Çalışma gün sayısının emekli maaşına etkisi artırılacak, bu sayede uzun süre çalışanlar ve yüksek prim ödeyenler daha yüksek emekli maaşı alabilecek.

4 / 10 2) Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) Nedir?: Çalışanlara ikinci bir emekli maaşı sağlanacak. Nasıl?: Bu sistem, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) aracılığıyla uygulanacak ve Sosyal Güvenlik Kurumu dışında ek bir emekli maaşı veya toplu para imkanı sunulacak.

5 / 10 3) SSK ve Bağ-Kur Prim Eşitliği Nedir?: Bağ-Kur primleri de SSK primleri gibi 7200 güne düşürülecek. Kimleri Kapsıyor?: Özellikle küçük esnaf, 9000 gün yerine 7200 gün prim ödeyerek 5 yıl önce emeklilik hakkına sahip olacak.

6 / 10 4) 2025'te Emekli Maaşı Düşüşüne Önlem Sorun: Emekli aylıklarının güncelleme katsayısı 2024'te daha yüksek hesaplanıyor. Çözüm: 2025'te maaş düşüşünü önlemek için çalışma yapılacak.

7 / 10 5) Çalışma Günlerinin Değişmesi Nedir?: Haftalık çalışma süresi 45 saatten 35 veya 40 saate düşürülebilecek. Nasıl?: 4 gün iş, 3 gün tatil şeklinde formüle edilen bu sistem, özel sektörde uygulanabilir.

8 / 10 6) 3600 Ek Gösterge İmkânı Nedir?: 1. Dereceye ulaşan tüm kamu çalışanları otomatik olarak 3600 ek göstergeye yükseltilecek. Sonuç: Unvanlar arasındaki ek gösterge farklılıkları ortadan kalkacak.

9 / 10 7) Kadınlara Sosyal Güvence ve Emeklilik Nedir?: Ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı sağlanacak. Nasıl?: Devlet, isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini karşılayacak ve çocuk sayısına göre yıpranma hakkı ile yaş şartında indirim yapılacak.