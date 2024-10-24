Torba yasada Meclis rotası oluştu! 2008 sonrası SGK girişi olanlar dikkat! 3600 ek gösterge, Bağ-Kur prim indirimi, taşerona kadro...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Ekim ayıyla birlikte yeni dönemde çalışmalarına hız kazandırdı. Meclis Genel Kurulu, tatil sonrası pek çok önemli kanun teklifini görüşmeye başladı. Bu kapsamda, ekonomik düzenlemeler ve çeşitli kanun değişikliklerini içeren Torba Yasa da öne çıkıyor. Yasa tasarısı, 3600 ek gösterge, Bağ-Kur prim gün sayısının 7200’e düşürülmesi ve vergi affı gibi önemli düzenlemeleri içeriyor. Toplamda 86 maddeden oluşan Torba Yasa’nın 55 maddesi Meclis’te kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlandı. Vatandaşlar şimdi, Torba Yasa'nın kalan maddelerinin ne zaman görüşüleceğini ve düzenlemelerin ne zaman yürürlüğe gireceğini merak ediyor.
Torba Yasa maddeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündeminde yerini korumaya devam ediyor. 3600 ek gösterge, Bağ-Kur için 7200 prim günü şartıyla emeklilik, ev hanımlarına prim desteği ve vergi affı gibi önemli düzenlemeleri içeren tasarı, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu maddeler, çalışma hayatına önemli etkiler yapacak düzenlemeler içeriyor. Özellikle Bağ-Kur'da prim gün sayısının SSK ile eşitlenmesi ve ev hanımlarına sigorta desteği gibi konular, milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. İşte, 2024 Torba Yasa'ya dair son gelişmeler ve detaylar haberin devamında...
TORBA YASA MECLİSE GELDİ!
1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla çalışmalarına kaldığı yerden devam edenTürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurul sürecinde pek çok kanun tasarısı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaptığı açıklamalara göre Meclis'in öncelikli konusu 9. Yargı Paketi. Bununla birlikte diğer kanun teklifleri de milletvekillerinin değerlendirme sürecinde.
86 maddelik tasarının 55 maddesi meclis görüşmelerinin ardından Resmi Gazete'te yayımlandı. Kalan maddeleri ile takip edilen torba yasa hakkında henüz yeni bir gelişme yaşanmadı. Diğer taraftan 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 gibi konularda yapılan açıklamalar şöyle:
TORBA YASA KAPSAM VE MADDELERİ
Torba yasa maddeleri kesinleşmezken çalışmalar için yetkililer tarafından yapılan son açıklamalar şu ifadelerle gündeme geldi;
Bakan Işıkhan'ın "Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz." şeklindeki son açıklaması ardından torba yasada beklenenler arasında yer alan ev hanımlarına prim desteği gündemde.
BAĞKUR 7200 SON GELİŞMELER
"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."
3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK
"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."
TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?
Meclis görüşmelerinde birço maddesi kabul edilen torba yasanın kalan maddelerinde yürürlük tarihi henüz belli olmadı. Konuyla ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.