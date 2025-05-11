TR-YÖS, Türkiye’deki yükseköğretim kurularında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. 11 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan sınav için öğrenciler için TR-YÖS başlangıç ve bitiş saati merak konusu oldu. Peki TR-YÖS sınavı sınavı saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 2025 kaç soru, kaç dakika sürecek?

1 /4 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Seviye Tespit Sınavı (STS-Öğretmenlik) 10 Mayıs Cumartesi gerçekleştirildi. Bugün ise TR-YÖS yapılacak.

2 /4 TR-YÖS sınavı saat kaçta başlayacak, kaç soru sorulacak, sınav saat kaçta bitecek? Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/1) saat 11.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 100 dakika olacak. Adaylar, saat 11.00'den sonra sınav binalarına alınmayacak.

3 /4 Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak yapılacak sınava 23 bin 999 aday katılacak. Sayısal Yetenek Testi'nden 40, Temel Matematik Testi'nden 40 olmak üzere 80 sorunun sorulacağı sınavda, yurt içi ve yurt dışında emniyet görevlisi dahil 3 bin 793 kişi görev yapacak.