TRT 1 canlı izle 1 Temmuz 2025: Real Madrid Juventus maçı TRT 1 Tabii canlı yayını izle! Arda Güler-Kenan Yıldız karşı karşıya

Real Madrid-Juventus maçı bu akşam TRT 1 canlı izleme ekranında futbolseverler ile buluşuyor. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Real Madrid ile Juventus arasındaki heyecan dolu karşılaşma saat 22.00'da başlayacak. Milli futbolcularımızdan Arda Güler ile Kenan Yıldız'ın da rakip olacağı dev mücadele TRT 1 ve tabii dijital platformlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek. İşte 1 Temmuz 2025 Real Madrid-Juventus maçı TRT 1 canlı izleme linki.
TRT 1'de futbol coşkusu tüm hızıyla devam ediyor. Günün merakla beklenen karşılaşmasına dakikalar kala canlı yayın bilgileri de netleşti. Real Madrid ile Juventus arasında oynanacak 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turu maçı TRT 1 ve TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden şifresiz olarak canlı izlenebilecek. Real Madrid'te Arda Güler'in ve Juventus'ta Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başlayacağı maçı canlı izlemek için sayfamızdaki resmi TRT 1 canlı izleme linkini kullanmanız yeterli. İşte Real Madrid Juventus maçı canlı yayın ekranı ve maçın ilk 11'leri.
REAL MADRİD-JUVENTUS MAÇI TRT 1'DE
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Real Madrid ile Juventus saat 22.00'da Hard Rock Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1 ve tabii üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
KENAN YILDIZ İLK 11'DE
Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Rugani, Kelly, Costa, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Conceição, Kenan Yıldız, Kolo Muani
ARDA GÜLER İLK 11'DE
Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Fran Garcia, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Bellingham, Vini Jr, Gonzalo.
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