TRT 1 canlı izle 1 Temmuz 2025: Real Madrid Juventus maçı TRT 1 Tabii canlı yayını izle! Arda Güler-Kenan Yıldız karşı karşıya

TRT 1'de futbol coşkusu tüm hızıyla devam ediyor. Günün merakla beklenen karşılaşmasına dakikalar kala canlı yayın bilgileri de netleşti. Real Madrid ile Juventus arasında oynanacak 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turu maçı TRT 1 ve TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden şifresiz olarak canlı izlenebilecek. Real Madrid'te Arda Güler'in ve Juventus'ta Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başlayacağı maçı canlı izlemek için sayfamızdaki resmi TRT 1 canlı izleme linkini kullanmanız yeterli. İşte Real Madrid Juventus maçı canlı yayın ekranı ve maçın ilk 11'leri.