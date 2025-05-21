TRT 1 canlı izle 21 Mayıs 2025: Tottenham Manchester United final maçı TRT 1 tabii canlı izle ekranı

TRT 1 canlı izleme ekranında futbol heyecanı başlıyor. UEFA Avrupa Ligi final maçında bu akşam Tottenham ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Saatler 22.00'ı gösterdiğinde dev final başlayacak. Tottenham-Manchester United (ManU) karşılaşmasını şifresiz canlı izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1 yayın akışında da yer alan bilgilere göre maçı şifresiz canlı izleyebilecek. Ange Postecoglou'nun öncülüğündeki Tottenham mı, yoksa Rúben Amorim'in yönetimindeki Manchester United mi şampiyon olacak? İlk 11'lerin belli olduğu final maçı TRT 1 Tabii canlı yayın izleme linki ve maçtan son gelişmeler.
TRT 1'de futbol şöleni başlıyor. UEFA Avrupa Ligi final maçında Tottenham ile Manchester United, kupanın sahibi olmak için kozlarını paylaşacak. Bu akşam saat 22.00'da başlayacak dev maç San Mames Stadyumun'da oynanacak. TRT'nin resmi internet sitesinde (trt.net.tr) yer alan bilgilere göre, Tottenham-Manchester United Avrupa Ligi final maçı TRT 1 kanalından şifresiz canlı yayınlanacak. Tottenham-Manchester United maçından önemli anları, golleri ve maçın kaç kaç olduğunu anlık olarak takip etmek isteyenler, sayfamızda paylaştığımız TRT 1 canlı izleme linkini ve frekans ayarlarını kullanabilirler. İşte TRT 1 canlı yayın izleme ekranı ve Tottenham-Manchester United maçından son dakika gelişmeler.
TOTTENHAM-MANCHESTER UNİTED MAÇI TRT 1'DE
TRT'nin resmi internet sitesinde (trt.net.tr) yer alan bilgilere göre, Tottenham-Manchester United maçı TRT 1 ve Tabii'den naklen ve şifresiz canlı yayınlanacak. UEFA Avrupa Ligi final maçı saat 22.00'da başlayacak.
TRT 1 CANLI İZLE TOTTENHAM MANCHESTER UNİTED FİNALİ CANLI YAYINI
İLK 11'LER BELLİ OLDU
UEFA Avrupa Ligi final maçında Tottenham ve Manchester United takımlarının ilk 11'leri açıklandı.
Tottenham: Vicario, Romero, Pedro Porro, Udogie, Van de Ven, Sarr, Bissouma, Bentancur, Richarlison, Johnson, Solanke.
Manchester United: Onana, Yoro, Maguire, Shaw, Casemiro, Mazraouri, Fernandes, Dorgu, Diallo, Mount, Hojlund.
ŞAMPİYON BELLİ OLUYOR
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda şampiyonu belirleyecek karşılaşma, İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz'in yardımcı hakem görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi ise İtalyan Maurizio Mariani olacak.
Finalde Tottenham üçüncü, Manchester United ise ikinci şampiyonluğu için sahaya çıkacak. Tottenham'ın 1972 ve 1984'te kazandığı kupada Manchester United ise 2017'de zafere ulaştı.
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TRT 1 FREKANS AYARLARI
Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC
TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6
TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6
TRT KAÇINCI KANAL?
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