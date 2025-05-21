TRT 1 canlı izle 21 Mayıs 2025: Tottenham Manchester United final maçı TRT 1 tabii canlı izle ekranı





TABİİ ÜCRETSİZ PAKET İÇERİĞİNDE NELER BULUNUYOR?

Ücretsiz paket ile TRT içeriklerini ve TRT canlı yayın kanallarını (mümkün olan ülkelerde) reklamlı olarak izleyebilirsin.





Türkiye Premium paket avantajları nelerdir?

Premium paket ile UEFA Kulüp maçlarını (sadece Türkiye’de), tabii orijinallerini ve diğer tüm içerikleri izleyebilirsin. Üstelik bu içeriklere reklamsız olarak erişebilirsin.

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TRT 1 FREKANS AYARLARI





Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC

TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6

TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6

TRT KAÇINCI KANAL?

Digiturk D-Smart Tivibu Kablo TV Analog Kablo TV Turkcell TV+

- - - 900 S04